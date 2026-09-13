Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Tudtad?

Ezt az egy dolgot soha ne felejtsd el, mielőtt lehúzod a WC-t – az egészséged bánhatja

nyugati pályaudvar

Lángokban álltak Budapest pályaudvarai: így bombázták a szövetségesek a fővárost

4 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Félelmetes és megrázó pokol szabadult el Budapest felett 1944. szeptember 13-án, amikor az angolszász bombázók garmadája szőnyegbombázással változtatta lángoló rommezővé a főváros legfontosabb vasúti csomópontjait. A brit és amerikai hadvezetés könyörtelenül mérte a halálos csapást a legsűrűbben lakott civil negyedek közepén fekvő pályaudvarokra, köztük a csodálatos Nyugati pályaudvarra is. Ritkán látott, lélegzetelállító archív fotókon mutatjuk meg, milyen elképesztő, békebeli pompát pusztított el örökre a háborús téboly: galériánkban a fenséges Eiffel-csarnok és Sisi titkos királyi váróterme is életre kel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugati pályaudvarvilágháborúbombázás

Szeptember 13-án van a fekete évfordulója annak a pusztító légitámadásnak, amelyet 1944-ben a brit és az amerikai légierő zúdított a főváros kulcsfontosságú vasúti csomópontjaira. A stratégiai terrorbombázások elsődleges célja a magyarországi vasúti közlekedés teljes megbénítása és a német utánpótlás elvágása volt. Az angolszász gépek könyörtelenül szórták a bombákat a legsűrűbben lakott városrészek közepén fekvő pályaudvarokra. Ritkán látott, archív fotókon mutatjuk be, hogyan festett a pusztítás előtt a békeidők büszkesége, az Eiffel-iroda által tervezett csodálatos Nyugati pályaudvar. 

Teréz körút, Nyugati pályaudvar. A felvétel 1893 körül készült.
Teréz körút, Nyugati pályaudvar. A felvétel 1893 körül készült. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.138

Mennydörgés a felhők közül: célkeresztben a pályaudvarok

A szövetséges hadvezetés pontosan tudta, hogy Budapest a kelet-európai hadszíntér egyik legfontosabb logisztikai és katonai elosztóközpontja. Az amerikai 15. légi hadsereg és a brit királyi légierő bombázói hullámokban érkeztek a magyar légtérbe. Bár az elsődleges célpontok a rendező pályaudvarok voltak, a hatalmas magasságból ledobott bombaszőnyegek, a légvédelmi tüzérség zavaró tüze, valamint a sűrű füst miatt a pusztítás óhatatlanul elérte a személypályaudvarokat, így a Nyugati és a Keleti pályaudvart is

A főváros lakossága számára a szirénák üvöltése a biztos halált jelentette. A repülők térképek alapján dolgoztak, és szórólapokon is figyelmeztették a lakosságot: "Aki a pályaudvarok szomszédságában lakik, költözzön el, ha teheti!" Azonban a Terézvárosban és Lipótvárosban élőknek esélyük sem volt a menekülésre; a bombák bérházakat, utcákat borítottak lángba a Nyugati környékén is.

A Nyugati pályaudvar, ahogy egykor láthattuk – Galéria a békebeli pompáról

Mielőtt a háború pokla elérte volna, a Nyugati pályaudvar (eredeti nevén a Budapesti Pályaudvar) a Monarchia és a modernizálódó magyar főváros egyik leglenyűgözőbb építészeti büszkesége volt.

A galériánk visszarepít minket abba a korba, amikor a Nyugati még nem a romokról és a koromról, hanem a technikai haladásról szólt:

  • A legendás Eiffel-örökség: A galéria legértékesebb darabjai a hatalmas, monumentális vashálós üvegcsarnokot mutatják be, amelyet a világhírű Gustave Eiffel cége tervezett és 1877-ben adtak át.
  • Gőzmozdonyok és elegancia: Archív felvételeken látható a nyüzsgő Nagykörút, a pályaudvar előtt elhaladó korabeli villamosok, valamint a füstöt okádó, grandiózus gőzmozdonyok, amelyek még a boldog békeidőkben gördültek be a vágányokra.
  • A királyi váróterem titkai: Külön képek tanúskodnak a pazar belső terekről, köztük az exkluzív királyi váróról, amelyet kifejezetten Ferenc József és Erzsébet királyné (Sisi) számára alakítottak ki.

Íme a megrázó fotóválogatás: kattints a képre a történelmi utazáshoz!

Nyugati
Nyugati
Galéria: Így nézett ki a Nyugati pályaudvar 100 éve – lenyűgöző fotók Budapest múltjából
1/15
A felvétel a Nyugati pályaudvar építése idején, 1875 - 1877 között készült.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!