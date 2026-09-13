Lángokban álltak Budapest pályaudvarai: így bombázták a szövetségesek a fővárost

Szeptember 13-án van a fekete évfordulója annak a pusztító légitámadásnak, amelyet 1944-ben a brit és az amerikai légierő zúdított a főváros kulcsfontosságú vasúti csomópontjaira. A stratégiai terrorbombázások elsődleges célja a magyarországi vasúti közlekedés teljes megbénítása és a német utánpótlás elvágása volt. Az angolszász gépek könyörtelenül szórták a bombákat a legsűrűbben lakott városrészek közepén fekvő pályaudvarokra. Ritkán látott, archív fotókon mutatjuk be, hogyan festett a pusztítás előtt a békeidők büszkesége, az Eiffel-iroda által tervezett csodálatos Nyugati pályaudvar.

Teréz körút, Nyugati pályaudvar. A felvétel 1893 körül készült. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.138

Mennydörgés a felhők közül: célkeresztben a pályaudvarok

A szövetséges hadvezetés pontosan tudta, hogy Budapest a kelet-európai hadszíntér egyik legfontosabb logisztikai és katonai elosztóközpontja. Az amerikai 15. légi hadsereg és a brit királyi légierő bombázói hullámokban érkeztek a magyar légtérbe. Bár az elsődleges célpontok a rendező pályaudvarok voltak, a hatalmas magasságból ledobott bombaszőnyegek, a légvédelmi tüzérség zavaró tüze, valamint a sűrű füst miatt a pusztítás óhatatlanul elérte a személypályaudvarokat, így a Nyugati és a Keleti pályaudvart is.

A főváros lakossága számára a szirénák üvöltése a biztos halált jelentette. A repülők térképek alapján dolgoztak, és szórólapokon is figyelmeztették a lakosságot: "Aki a pályaudvarok szomszédságában lakik, költözzön el, ha teheti!" Azonban a Terézvárosban és Lipótvárosban élőknek esélyük sem volt a menekülésre; a bombák bérházakat, utcákat borítottak lángba a Nyugati környékén is.

A Nyugati pályaudvar, ahogy egykor láthattuk – Galéria a békebeli pompáról

Mielőtt a háború pokla elérte volna, a Nyugati pályaudvar (eredeti nevén a Budapesti Pályaudvar) a Monarchia és a modernizálódó magyar főváros egyik leglenyűgözőbb építészeti büszkesége volt.

A galériánk visszarepít minket abba a korba, amikor a Nyugati még nem a romokról és a koromról, hanem a technikai haladásról szólt:

A legendás Eiffel-örökség: A galéria legértékesebb darabjai a hatalmas, monumentális vashálós üvegcsarnokot mutatják be, amelyet a világhírű Gustave Eiffel cége tervezett és 1877-ben adtak át.

A galéria legértékesebb darabjai a hatalmas, monumentális vashálós üvegcsarnokot mutatják be, amelyet a világhírű Gustave Eiffel cége tervezett és 1877-ben adtak át. Gőzmozdonyok és elegancia: Archív felvételeken látható a nyüzsgő Nagykörút, a pályaudvar előtt elhaladó korabeli villamosok, valamint a füstöt okádó, grandiózus gőzmozdonyok, amelyek még a boldog békeidőkben gördültek be a vágányokra.

Archív felvételeken látható a nyüzsgő Nagykörút, a pályaudvar előtt elhaladó korabeli villamosok, valamint a füstöt okádó, grandiózus gőzmozdonyok, amelyek még a boldog békeidőkben gördültek be a vágányokra. A királyi váróterem titkai: Külön képek tanúskodnak a pazar belső terekről, köztük az exkluzív királyi váróról, amelyet kifejezetten Ferenc József és Erzsébet királyné (Sisi) számára alakítottak ki.

Íme a megrázó fotóválogatás: kattints a képre a történelmi utazáshoz!