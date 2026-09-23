Erről nem érdemes lemaradni! Félmilliós támogatást és osztálykirándulást is nyerhetnek a diákok

Vajon tényleg tudjuk, hogyan kell egészségesen táplálkozni? Melyik étel ad valóban energiát egy hosszú iskolai naphoz? Mennyit számít a rendszeres mozgás, és mitől leszünk fittebbek, energikusabbak és kiegyensúlyozottabbak? Most az erről szóló tudásukat játékos formában tehetik próbára a 6. és 7. osztályos diákok az ország valamennyi általános iskolájából, illetve 6 és 8 osztályos gimnáziumából. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) idén ősszel immár negyedik alkalommal rendezi meg az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbát, amelyre háromfős csapatokat várnak.
Nem csak verseny, hasznos tudás egy egész életre
A 12–14 éves kor körül a fiatalok egyre önállóbban döntenek arról, mit esznek, mit vásárolnak a zsebpénzükből és mennyit mozognak. Az ekkor kialakuló szokások pedig hosszú távon is meghatározóak lehetnek. Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kell elhagyni az étrendből. A kiegyensúlyozott étkezés megfelelő „üzemanyagot” biztosít a fejlődő szervezet és az agy számára, miközben a rendszeres mozgás is fontos része az egészséges életmódnak. A Tudáspróba pedig nem hagyományos iskolai dolgozat, hanem játékos, élményszerű feladatokon keresztül mutatja meg, hogy az egészséges élethez szükséges tudás, bizony lehet szórakoztató is.
Különösen fontos, hogy ezt a korosztályt az egészséges táplálkozás felé tereljük, hiszen egyre több döntést hoznak önállóan arról, mit esznek. Gyakran már maguk választják ki, mit vesznek ebédre, uzsonnára vagy nassolni valónak. Ráadásul azok a táplálkozási és életmódbéli szokások, amelyeket ilyenkor felvesznek, később az egész felnőtt életükre hatással lehetnek
– indokolja meg Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke, hogy miért éppen ennek a korosztálynak rendezik meg a Tudáspróbát.
Háromfős csapatoké a pálya, akikre értékes díjak várnak!
A versenyben 6. és 7. osztályos tanulókból álló, háromfős csapatok vehetnek részt, ráadásul egy iskolából akár több csapat is indulhat. Az online selejtező 2026. október 22-ig tart. A megyék legjobb csapatai az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én Budapesten rendeznek meg. De akkor sem kell elcsüggedni, ha egy csapat nem jut tovább, mert az online forduló résztvevői között is értékes nyereményeket sorsolnak ki.
A főbb díjak: 500 000 forint értékű eszköztámogatás az egyik győztes csapatot indító iskolának, három, egyenként 200 000 forint értékű osztálykirándulás, 180 000 forintos különdíj a legtöbb, legalább 60 pontot elérő csapatot regisztráló felkészítő tanárnak, a budapesti döntő legjobbjai
között pedig összesen 450 000 forint értékű sportszerutalvány talál gazdára. A döntő minden résztvevőjének oklevél és ajándék jár, a verseny pedig egész napos, élménydús programmal várja a továbbjutókat.
Megmutatjátok, mit tudtok?
Az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróba egyszerre szól tudásról, a közösségről, a játékról és a mozgásról. A cél nem kevesebb, mint hogy az egészséges táplálkozás és az aktív életmód ne egy újabb megtanulandó lecke legyen, hanem olyan tudás, amelyet a diákok a mindennapokban is használni fognak, és amelyet társaiknak is továbbadhatnak.
Vállalatunk fenntarthatósági stratégiájának egyik alappillére a tudatos táplálkozással kapcsolatos edukáció. Ez tükröződik a termékkínálatunkban és a szakmai partnerségeinkben is. Három éven át támogattuk az MDOSZ GYERE® programját, hogy az áruházaink körzetében lévő iskolákban minél több diák sajátíthassa el a helyes táplálkozás alapjait. A Tudáspróba mellé pedig kezdettől fogva azért álltunk, mert fontos számunkra, hogy az MDOSZ tudásanyaga évről évre eljusson a 11–13 éves fiatalokhoz országszerte, és olyan ismereteket adjon nekik, amelyekre később is építhetnek. Bízunk benne, hogy ezzel hosszú távon egy egészségtudatosabb generáció felnövéséhez járulhatunk hozzá”
– mondta Vincze Géza, az Auchan Retail Magyarország ügyvezető igazgatója.
Hatodikos, vagy hetedikes vagy? Keress két ügyes osztálytársat, alkossatok csapatot, és mutassátok meg, mit tudtok! A Tudáspróba online selejtezőjén október 22-ig lehet részt venni a okostanyeragyselejtezo.hu oldalon, a felkészülést segítő OKOSTÁNYÉR® pedig itt található.
Tanuljatok, játsszatok, versenyezzetek, és tegyétek az egészséges életmódot közös üggyé!