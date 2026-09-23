Erről nem érdemes lemaradni! Félmilliós támogatást és osztálykirándulást is nyerhetnek a diákok

Vajon tényleg tudjuk, hogyan kell egészségesen táplálkozni? Melyik étel ad valóban energiát egy hosszú iskolai naphoz? Mennyit számít a rendszeres mozgás, és mitől leszünk fittebbek, energikusabbak és kiegyensúlyozottabbak? Most az erről szóló tudásukat játékos formában tehetik próbára a 6. és 7. osztályos diákok az ország valamennyi általános iskolájából, illetve 6 és 8 osztályos gimnáziumából. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) idén ősszel immár negyedik alkalommal rendezi meg az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbát, amelyre háromfős csapatokat várnak.

Az OKOSTÁNYÉR tudáspróbán játékos feladatokon keresztül mérhetik össze tudásukat a diákok

Fotó: OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróba

Nem csak verseny, hasznos tudás egy egész életre

A 12–14 éves kor körül a fiatalok egyre önállóbban döntenek arról, mit esznek, mit vásárolnak a zsebpénzükből és mennyit mozognak. Az ekkor kialakuló szokások pedig hosszú távon is meghatározóak lehetnek. Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kell elhagyni az étrendből. A kiegyensúlyozott étkezés megfelelő „üzemanyagot” biztosít a fejlődő szervezet és az agy számára, miközben a rendszeres mozgás is fontos része az egészséges életmódnak. A Tudáspróba pedig nem hagyományos iskolai dolgozat, hanem játékos, élményszerű feladatokon keresztül mutatja meg, hogy az egészséges élethez szükséges tudás, bizony lehet szórakoztató is.

Különösen fontos, hogy ezt a korosztályt az egészséges táplálkozás felé tereljük, hiszen egyre több döntést hoznak önállóan arról, mit esznek. Gyakran már maguk választják ki, mit vesznek ebédre, uzsonnára vagy nassolni valónak. Ráadásul azok a táplálkozási és életmódbéli szokások, amelyeket ilyenkor felvesznek, később az egész felnőtt életükre hatással lehetnek

– indokolja meg Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke, hogy miért éppen ennek a korosztálynak rendezik meg a Tudáspróbát.

Az egészséges táplálkozás mellett az aktív életmód is fontos szerepet kap a versenyen

Fotó: OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróba

Háromfős csapatoké a pálya, akikre értékes díjak várnak!

A versenyben 6. és 7. osztályos tanulókból álló, háromfős csapatok vehetnek részt, ráadásul egy iskolából akár több csapat is indulhat. Az online selejtező 2026. október 22-ig tart. A megyék legjobb csapatai az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én Budapesten rendeznek meg. De akkor sem kell elcsüggedni, ha egy csapat nem jut tovább, mert az online forduló résztvevői között is értékes nyereményeket sorsolnak ki.