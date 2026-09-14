Optometrista vagy szemész szakorvos: melyik miben segít?

Az optometrista elsősorban a látás minőségét vizsgálja. Feladata annak megállapítása, hogy szükségünk van-e látáskorrekcióra, és ha igen, milyen dioptriájú szemüveg vagy kontaktlencse segíthet. A látásvizsgálat azonban jóval több annál, mint hogy különböző lencséket tesznek elénk, miközben azt kérdezik: „Így jobb vagy így?” Az optometrista képzése során többek között szemészeti anatómiai, optikai, patológiai és klinikai ismereteket is szerez, munkája során pedig a látásélességet, a fénytörési hibákat és szükség esetén a két szem együttműködését is vizsgálja.

Trend Optika

Az optometrista szemvizsgálatot és látáskorrekciót végezhet, valamint szemüveget és kontaktlencsét rendelhet, azaz segít megtalálni azt a korrekciót, amely a mindennapi életünkhöz – munkához, vezetéshez, olvasáshoz vagy akár sportoláshoz – a lehető legjobb látásélményt nyújtja.

A szemész szakorvos feladata ezzel szemben elsősorban a szem betegségeinek felismerése, diagnosztizálása és kezelése. Ő az a szakember, akihez például hirtelen látásromlás, szemfájdalom, gyulladás vagy sérülés esetén fordulni kell, és ő foglalkozik többek között a szürkehályoggal, a zöldhályoggal, és a retina betegségeivel is. Ha az optometrista által végzett látásvizsgálat során olyan eltérés mutatkozik, amely betegség gyanúját kelti, a páciens szemész szakorvoshoz irányítása a következő fontos lépés.

Éppen ezért a jó szemészeti és optikai ellátás sokszor csapatmunka. Az optometrista a látás optimális korrekciójában, a szemész szakorvos pedig a betegségek kivizsgálásában és gyógyításában játszik kulcsszerepet. Egy jól működő optikában ez a két szakterület egymásra épül.

A Trend Optikában ezért a látásvizsgálat jóval többet jelenthet egy új szemüveg dioptriájának meghatározásánál. Az optometrista szakértelmével kiválasztja a megfelelő korrekciót, és felismeri azokat a helyzeteket is, amikor már szemész szakorvosi vizsgálatra van szükség. Mert a jó látás nem csupán élesség kérdése, hanem azé is, hogy a megfelelő időben a megfelelő szakemberhez kerüljünk.