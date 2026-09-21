Óraátállítás: idén meglepően korán kell visszatekerni az órákat

Az idei óraátállítás október 25-én lesz, vasárnap hajnalban 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat. Ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás, aznap pedig egy órával többet alhatunk.

2014 óta nem volt ilyen korán óraátállítás - Illusztráció

Fotó: Pixabay

2014 óta nem volt ilyen korán óraátállítás

Az idei őszi óraátállítás azért is különleges, mert 2014 óta nem volt ilyen korán a visszaállítás.

A változásra a legtöbb modern eszköz esetében nem lesz különösebb teendő: az internetre csatlakozó telefonok és számítógépek általában automatikusan átállnak.

A hagyományos órákat azonban kézzel kell beállítani, ezért ezeknél érdemes észben tartani a pontos időpontot.

Egy órával hosszabb lesz az éjszaka

Az óraátállítás egyik előnye, hogy azon az éjszakán egy órával többet alhatunk.

Ennek azonban van egy kevésbé kellemes következménye is: bár reggel korábban lesz világos, délután és este hamarabb sötétedik majd.

Ez különösen az őszi-téli hónapokban lehet feltűnő, amikor amúgy is egyre rövidebbek a nappalok.

Pixabay

Fotó: Pixabay

A szervezetnek is szüksége lehet néhány napra az új napirendhez való alkalmazkodáshoz. Előfordulhat, hogy átmenetileg fáradtabbnak érezzük magunkat, illetve felborulhat az alvás ritmusa – írja a SZOLJON.

Egyelőre marad az óraátállítás

Az évente kétszeri óraátállítás megszüntetéséről az Európai Unióban évek óta vita zajlik, a tagállamok azonban nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás legyen állandó.

Ezért egyelőre marad a jelenlegi rendszer, az Európai Bizottság pedig már 2031-ig közzétette az átállások időpontjait.