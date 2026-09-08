Orbán Viktor: Ez nem a magyarok napja volt

Üzemanyagárak az egekben, a költségvetési hiány elszabadul, újra adósrabszolgaság a láthatáron! Ez nem a magyarok napja volt… – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Az elszálló üzemanyagárak veszélyeztetik a magyar családok megélhetését

Mint beszámoltunk róla, államháztartási rekordhiányról számolt be a Pénzügyminisztérium. Az államháztartás központi alrendszere történelmi rekordnak számító 2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.

A tankolás drágulása miatt a Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be a védett üzemanyagár visszaállítására, miután a Tisza-kormány megszüntette a korábbi árkorlátozást. A javaslat szerint a 95-ös benzin literje 595, a normál gázolajé pedig 615 forint lenne a magyar rendszámú járművek számára.