Közel egy órán át kergettek egy különleges állatot a Börzsönyben, ez lett a vége - videó

Ormányos medve bukkant fel az elmúlt napokban többször is a Börzsönyben, és a különleges állatról videó is készült. A vörösorrú koatiként is ismert állat ezúttal a Kemencei Erdészet területére tévedt, ahol a Kemence–Diósjenő erdészeti feltáróúton keresgélt és turkált az avarban.

Ormányos medve: befogták a Börzsönyben kóborló egzotikus állatot Forrás: Facebook

A túrázók és az autósok jelenléte láthatóan nem zavarta, békésen folytatta útját. Egy túrázó azonban jelezte a Kemencei Erdészetnek, hogy Királykút után találkozott az állattal, és úgy tűnt, hogy nem akar továbbállni. Ez adta az ötletet arra, hogy megpróbálják befogni.

A helyszínre érkezett az erdészet műszaki vezetője is. Az ormányos medve eleinte kifejezetten barátságosan viselkedett, ám hamar rájött, hogy ezúttal nem egyszerű találkozásról van szó: be akarják fogni.

Ezután közel egyórás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó kitartó segítségével sikerült a különleges állatot egy nagy pokróc segítségével biztonságosan befogni.

Az állatot ezt követően a Törökmezői Kis-Állatparkba szállították, ahol még aznap este átadták az állatpark munkatársának. A koatit biztonságos karanténba helyezték.

Ha az állatorvosi vizsgálatok megfelelő eredménnyel zárulnak, hamarosan csatlakozhat az állatparkban élő többi ormányoshoz.

Ormányos medve: már korábban is láttak hasonló állatot a Börzsönyben

A most befogott állat felbukkanása nem teljesen előzmény nélküli. Egy ormányos medvét már 2025 novemberében is láttak a Börzsönyben, ezért az elmúlt napokban felmerült, hogy ugyanaz az egyed kóborolhat a térségben.

A különleges állatról szeptember 13-án Bárdos Dániel terepfutó is videót készített. A Hárombarát-nyereg felé vezető út közelében találkozott vele, és a felvételen az állat egyáltalán nem tűnt különösebben ijedtnek.

Az ormányos medve, vagyis a vörösorrú koati Dél-Amerikában őshonos, Magyarországon pedig idegenhonos, inváziós fajnak számít. Tartása szigorú feltételekhez és engedélyekhez kötött, megfelelő körülmények között többek között állatkertekben és állatparkokban tartható.

A Börzsönyben kóborló példány számára így most új otthon következhet. A Törökmezői Kis-Állatpark munkatársai a karanténidőszak és az állatorvosi ellenőrzések után dönthetnek arról, mikor kerülhet az állatpark többi ormányosa közé.

A Kemencei Erdészet külön köszönetet mondott annak a túrázónak, aki segített a befogásban, a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrének a kapcsolatfelvételben, valamint a Törökmezői Kis-Állatpark munkatársainak a gyors segítségért.

Ezzel véget érhet a különleges állat több napja tartó börzsönyi kalandozása.