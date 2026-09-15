Egzotikus vadállat bukkant fel a Börzsönyben – közel egy éve kóborolhat a magyar erdőben

Egy ormányos medvét, más néven vörösorrú koatit videózott le egy terepfutó vasárnap délután a Börzsönyben. Az egzotikus állat a Hárombarát-nyereg felé vezető út közelében bukkant fel, és a felvétel alapján egyáltalán nem tűnt ijedtnek.

Egy dél-amerikai vörösorrú koatit videózott le egy futó a Börzsönyben. Az ormányos medve akár a tavaly látott, régóta kóborló példány is lehet Fotó: Wikipedia / Készítette: Gunnar Ries - Saját készítésű fotó, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2046033

Bárdos Dániel futás közben vette észre az állatot, majd elővette a telefonját, és videót készített róla. A felvétel szeptember 13-án került fel a „Csak a Börzsöny!” Facebook-csoportba. A videó készítője szerint az ormányos medve érzékelte, hogy nincs egyedül, mégsem mutatott különösebb félelmet vagy óvatosságot – számolt be a Kemma.hu.

Ormányos medvét tavaly is láttak a Börzsönyben

Egy hasonló állat 2025 novemberében is feltűnt a térségben. Akkor felmerült, hogy a Törökmezői Kis-Állatparkból szökhetett meg, ezt azonban az állatpark hivatalosan nem erősítette meg. A mostani észlelés után ismét találgatások kezdődtek arról, hogy ugyanaz az egyed kóborolhat-e még mindig a Börzsönyben.