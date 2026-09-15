Egzotikus vadállat bukkant fel a Börzsönyben – közel egy éve kóborolhat a magyar erdőben

Egy ormányos medvét, más néven vörösorrú koatit videózott le egy terepfutó vasárnap délután a Börzsönyben. Az egzotikus állat a Hárombarát-nyereg felé vezető út közelében bukkant fel, és a felvétel alapján egyáltalán nem tűnt ijedtnek.
Bárdos Dániel futás közben vette észre az állatot, majd elővette a telefonját, és videót készített róla. A felvétel szeptember 13-án került fel a „Csak a Börzsöny!” Facebook-csoportba. A videó készítője szerint az ormányos medve érzékelte, hogy nincs egyedül, mégsem mutatott különösebb félelmet vagy óvatosságot – számolt be a Kemma.hu.
Ormányos medvét tavaly is láttak a Börzsönyben
Egy hasonló állat 2025 novemberében is feltűnt a térségben. Akkor felmerült, hogy a Törökmezői Kis-Állatparkból szökhetett meg, ezt azonban az állatpark hivatalosan nem erősítette meg. A mostani észlelés után ismét találgatások kezdődtek arról, hogy ugyanaz az egyed kóborolhat-e még mindig a Börzsönyben.
Medvetámadás Transzfogarason: játszi könnyedséggel szakította le a kocsi lökhárítóját - videó
A dugóban veszteglő kocsira támadt rá egy medve a Transzfogarasi úton. Az állat - a feltételezések szerint egy anyamedve -, ekkor megragadta a hátsó lökhárítót, és meglepő könnyedséggel leszakította azt. Az esetet videón is sikerült megörökíteni.
Medvetámadás: otthonában tépte szét a 67 éves járókeretes férfit az állat
Halálos medvetámadás áldozata lett egy 67 éves új-mexikói férfi, miután az állat augusztus 20-án betört az otthonába. Benjamin Halona súlyos egészségügyi problémái miatt járókeretet és kerekesszéket használt, amikor a medve rátámadt, a segítség pedig már túl későn érkezett.