"Igaz Bajtársat veszítettünk el" - gyászol az Országos Mentőszolgálat

Elhunyt dr. Bakos Mária mentőorvos, aki a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd 1978-ban csatlakozott a mentőszolgálathoz. A szomorú hírt az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán jelentették be. Hozzátették, a bajtársnőjük a klinikai munkája mellett radiológiai szakvizsgát, majd 1986-ban oxiológiai szakvizsgát is szerzett, mielőtt mentőszakorvosként folytatta volna a hivatását.

Elhunyt bajtársnőjét gyászolja az Országos Mentőszolgálat / Fotó: Unsplash

Elhunyt bajtársnőjét gyászolja az Országos Mentőszolgálat

Dr. Bakos Mária több mint négy évtizeden át teljesített kivonuló szolgálatot a Budai mentőállomáson, majd ezt követően búcsúzott az aktív kivonuló munkától. A pályája során kiemelkedő szakmai tudással, rendkívüli elhivatottsággal és emberséggel végezte a munkáját.

Számára a mentők közössége jóval többet jelentett egy munkahelynél. Bajtársai és a mentőszolgálat közössége az évtizedek során szinte a második családjává vált. Fontos volt számára az összetartozás, a közös szolgálatok és az, hogy Bajtársai ne csak a betegellátás során, hanem azon túl is számíthassanak egymásra. Ennek a közösségnek nemcsak részese, hanem egyik meghatározó, összetartó tagja is volt

- emelték ki a megemlékezésben.

Személyében nemcsak kiváló mentőorvost és nagy tudású szakembert, hanem igaz Bajtársat veszítettünk el. Olyan embert, akinek természetes volt, hogy segítsen másokon, akihez mindig lehetett fordulni, és akinek jelenléte, humora és gondoskodása hosszú évtizedeken át része volt közösségünk mindennapjainak. A vele töltött vidám szolgálatok történeteivel és közös emlékeinkkel sok-sok tartalmas esti beszélgetést megtölthetnénk. Ezeket az emlékeket, mosolyát, emberségét és Bajtársai iránti szeretetét visszük tovább magunkkal

- jelentették ki.