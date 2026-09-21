"Van, hogy az emberfeletti küzdelem sem elegendő" - kezdte megrázó bejegyzését az Országos Mentőszolgálat.

Szomorú esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat / Fotó: Mediaworks

Az Országos Mentőszolgálat mentőápolója mindent megtett a betegért

Egyetemi órájára készülődött Németh Gergely szentendrei mentőápoló Debrecenben, amikor telefonjára riasztás érkezett a Szív City alkalmazáson keresztül. A szabadnapos életmentő azonnal a megadott helyszínre sietett, ahol egy idős férfi újraélesztése zajlott. A beteg otthona előtt, az utcán esett össze, ezt pedig egy szintén szabadnapos egészségügyi dolgozó észlelte, aki értesítette a mentőket és megkezdte az életmentést.

Gergely azonnal bekapcsolódott az ellátásba, és a rohamkocsi kiérkezéséig küzdött a beteg életéért, majd a helyszínre érkező bajtársak munkáját is végig segítette. Sajnos azonban van, amikor még az időben megkezdett újraélesztés, a példás összefogás és a számos emelt szintű beavatkozás sem elegendő. A beteg életét a hosszú küzdelem ellenére sem sikerült megmenteni

- írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.