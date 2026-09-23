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Országos Mentőszolgálat

Sikerként számoltak be az újraélesztésről a mentők – pedig aznap temették el a férfit

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Tragikus fordulatot vett egy emberi történet. Az Országos Mentőszolgálat egy sikeres újraélesztésről írt, és a férfi felépülésében bízott, azonban váratlan komment érkezett: a felesége közölte, hogy férjét éppen aznap temették el, amikor a mentők Facebook-bejegyzése megszületett.
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Országos MentőszolgálattemetésmentőszolgálatÚjraélesztés

Különös fordulatot vett az Országos Mentőszolgálat egyik Facebook-bejegyzése. A mentők egy sikeresnek tekintett újraélesztésről számoltak be, és azt írták, bíznak a férfi mielőbbi felépülésében. Néhány órával később azonban megszólalt a férfi felesége: közölte, hogy férje már szeptember 6-án meghalt, és éppen aznap temették el – számolt be a Telex.

Sikeres újraélesztésről számolt be az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalukon majd a férfi felesége közölte: férje meghalt, és éppen aznap temették el.
Sikeres újraélesztésről számolt be az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalukon majd a férfi felesége közölte: férje meghalt, és éppen aznap temették el (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Az Országos Mentőszolgálat módosította a bejegyzést a tragikus fordulat után

A mentőszolgálat eredeti beszámolója szerint egy Pest megyei nő arra lett figyelmes, hogy férje különös hangot ad ki, majd nem tudta felébreszteni. Segítséget kért, a mentésirányítás pedig újraélesztésre instruálta. A férfit végül megtartott keringéssel vitték kórházba. A bejegyzést azzal zárták, hogy bíznak a felépülésében és gratulálnak a mentésben részt vevő bajtársaknak.

A bejegyzés alatt később maga az özvegy írta meg, hogy férje már elhunyt, és éppen aznap temették el.

Az eset után többen kritizálták az Országos Mentőszolgálat kommunikációját. Egy magát mentődolgozóként azonosító hozzászóló azt kifogásolta, hogy mások tragédiáját nem lenne szabad pusztán nagyobb közösségi médiás elérés érdekében felhasználni.

A mentőszolgálat végül módosította a bejegyzést, részvétét fejezte ki a családnak, és elismerte: az eset megmutatta, hogy egy anonimizált történet is felismerhetővé válhat a hozzátartozók számára. A történteket saját kommunikációs gyakorlatuk szempontjából is tanulságként értékelik.

 

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