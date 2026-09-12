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Szerencsejáték Zrt.

Ötöslottó: ezekkel a számokkal lehetett meggazdagodni

27 perce
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Te hány számot találtál el? Az ötöslottón ezúttal nem volt telitalálat.
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Szerencsejáték Zrt.nyereményötöslottó

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint lezajlott a 37. héten az ötöslottó és Joker számsorsolás.

Az ötöslottón nem volt telitalálat
Az ötöslottón nem volt telitalálat
Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az ötöslottó nyerőszámai

  • 9 (kilenc)
  • 11 (tizenegy)
  • 67 (hatvanhét)
  • 76 (hetvenhat)
  • 79 (hetvenkilenc)

Az ötöslottó nyereményei

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 31 darab, nyereményük egyenként 2 055 710 forint;
  • 3 találatos szelvény 2499 darab, nyereményük egyenként 27 095 forint;
  • 2 találatos szelvény 68 593 darab, nyereményük egyenként 3485 forint.

Joker: 442160

1 darab Joker volt, nyereménye 58 888 050 forint - írja az MTI.

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