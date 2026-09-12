Ötöslottó: ezekkel a számokkal lehetett meggazdagodni

Te hány számot találtál el? Az ötöslottón ezúttal nem volt telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint lezajlott a 37. héten az ötöslottó és Joker számsorsolás.
Az ötöslottó nyerőszámai
- 9 (kilenc)
- 11 (tizenegy)
- 67 (hatvanhét)
- 76 (hetvenhat)
- 79 (hetvenkilenc)
Az ötöslottó nyereményei
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 31 darab, nyereményük egyenként 2 055 710 forint;
- 3 találatos szelvény 2499 darab, nyereményük egyenként 27 095 forint;
- 2 találatos szelvény 68 593 darab, nyereményük egyenként 3485 forint.
Joker: 442160
1 darab Joker volt, nyereménye 58 888 050 forint - írja az MTI.
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