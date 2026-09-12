Ötöslottó: ezekkel a számokkal lehetett meggazdagodni

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint lezajlott a 37. héten az ötöslottó és Joker számsorsolás.

Az ötöslottón nem volt telitalálat

Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az ötöslottó nyerőszámai

9 (kilenc)

11 (tizenegy)

67 (hatvanhét)

76 (hetvenhat)

79 (hetvenkilenc)

Az ötöslottó nyereményei

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 31 darab, nyereményük egyenként 2 055 710 forint;

3 találatos szelvény 2499 darab, nyereményük egyenként 27 095 forint;

2 találatos szelvény 68 593 darab, nyereményük egyenként 3485 forint.

Joker: 442160

1 darab Joker volt, nyereménye 58 888 050 forint - írja az MTI.