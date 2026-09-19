Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
lottó

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai: ezeket húzták ki szombaton

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szombaton ismét megtartották az Ötöslottó sorsolását, ahol ezúttal is milliók várták izgatottan a szerencsés számokat. Mutatjuk, mely öt számot húzták ki a televízióban az Ötöslottó kézi számsorsolásán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóötöslottó sorsoláslottósorsolás

Megtartották az Ötöslottó sorsolását szombaton.

lottó, lottózó, skandináv lottó, ötöslottó, hatoslottó
Nem volt telitalálatos az Ötöslottón - Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

A szombati sorsoláson az alábbi öt nyerőszámot húzták ki:

  • 3 – három
  • 37 – harminchét
  • 69 – hatvankilenc
  • 73 – hetvenhárom
  • 86 – nyolcvanhat

Nem volt telitalálat az Ötöslottón

A főnyeremény 3,25 milliárd forint volt, azonban telitalálatos szelvény nem született, így a jövő héten 3,66 milliárd forint lesz a főnyeremény. Az Origo a héten számolt be arról, hogy valaki egymilliárd forintot nyert a Skandináv lottón.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!