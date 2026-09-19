Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai: ezeket húzták ki szombaton

Megtartották az Ötöslottó sorsolását szombaton.

Nem volt telitalálatos az Ötöslottón - Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A szombati sorsoláson az alábbi öt nyerőszámot húzták ki:

3 – három

37 – harminchét

69 – hatvankilenc

73 – hetvenhárom

86 – nyolcvanhat

Nem volt telitalálat az Ötöslottón

A főnyeremény 3,25 milliárd forint volt, azonban telitalálatos szelvény nem született, így a jövő héten 3,66 milliárd forint lesz a főnyeremény. Az Origo a héten számolt be arról, hogy valaki egymilliárd forintot nyert a Skandináv lottón.