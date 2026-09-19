Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai: ezeket húzták ki szombaton

Szombaton ismét megtartották az Ötöslottó sorsolását, ahol ezúttal is milliók várták izgatottan a szerencsés számokat. Mutatjuk, mely öt számot húzták ki a televízióban az Ötöslottó kézi számsorsolásán.
Megtartották az Ötöslottó sorsolását szombaton.
A szombati sorsoláson az alábbi öt nyerőszámot húzták ki:
- 3 – három
- 37 – harminchét
- 69 – hatvankilenc
- 73 – hetvenhárom
- 86 – nyolcvanhat
Nem volt telitalálat az Ötöslottón
A főnyeremény 3,25 milliárd forint volt, azonban telitalálatos szelvény nem született, így a jövő héten 3,66 milliárd forint lesz a főnyeremény. Az Origo a héten számolt be arról, hogy valaki egymilliárd forintot nyert a Skandináv lottón.
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