Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait – 2,41 milliárd forint a tét

Szombat este megtartották az Ötöslottó 36. heti sorsolását, amelyen ezúttal is hatalmas összeg forgott kockán. A nyerőszámok mellett a Joker eredményei is kiderültek, utóbbin két szerencsés játékos egyenként több mint 25 millió forinttal lett gazdagabb.

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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki. Ötöslottó nyerőszámai: 2,41 milliárd forint a tét

Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség Ötöslottó nyerőszámai: 2,41 milliárd forint a tét Nyerőszámok: 3 (három) 14 (tizennégy) 22 (huszonkettő) 57 (ötvenhét) 76 (hetvenhat) Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 35 darab, nyereményük egyenként 1.714.835 forint; 3 találatos szelvény 2683 darab, nyereményük egyenként 23.770 forint; 2 találatos szelvény 68.216 darab, nyereményük egyenként 3300 forint. Joker: 849274 2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 25.743.265 forint. A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,82 milliárd forint.

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