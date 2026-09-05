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ötöslottó sorsolás

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait – 2,41 milliárd forint a tét

1 órája
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Szombat este megtartották az Ötöslottó 36. heti sorsolását, amelyen ezúttal is hatalmas összeg forgott kockán. A nyerőszámok mellett a Joker eredményei is kiderültek, utóbbin két szerencsés játékos egyenként több mint 25 millió forinttal lett gazdagabb.
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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

Ötöslottó nyerőszámai: 2,41 milliárd forint a tét
Ötöslottó nyerőszámai: 2,41 milliárd forint a tét
Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Ötöslottó nyerőszámai: 2,41 milliárd forint a tét

Nyerőszámok:

3 (három)

14 (tizennégy)

22 (huszonkettő)

57 (ötvenhét)

76 (hetvenhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 35 darab, nyereményük egyenként 1.714.835 forint;

3 találatos szelvény 2683 darab, nyereményük egyenként 23.770 forint;

2 találatos szelvény 68.216 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.

Joker: 849274

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként: 25.743.265 forint.

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,82 milliárd forint. 

 

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