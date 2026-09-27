Ötöslottó: milliárdokat lehetett nyerni ezekkel a számokkal – 18-an távoztak milliókkal a sorsolás után

Ismét mesés, 3,66 milliárd forintos főnyereményért lehetett ikszelni a héten az ötöslottón. De vajon kinek hozott szerencsét a szombati sorsolás?

Vajon lett telitalálatos a héten az ötöslottón?

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Ezek az ötöslottó nyerőszámai

A 39. játékhéten, szeptember 26-án a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:

38 (harmincnyolc)

49 (negyvenkilenc)

64 (hatvannégy)

76 (hetvenhat)

79 (hetvenkilenc)

A héten öttalálatos nem született, így a jövő héten már 4,1 milliárd forint lesz a várható főnyeremény. Négytalálatos azonban 18 is volt, a szerencsés nyertesek egyenként 3 519 720 forinttal lettek gazdagabbak.