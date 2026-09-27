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Ötöslottó: milliárdokat lehetett nyerni ezekkel a számokkal – 18-an távoztak milliókkal a sorsolás után

lottó

Ötöslottó: milliárdokat lehetett nyerni ezekkel a számokkal – 18-an távoztak milliókkal a sorsolás után

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3,66 milliárd forint volt a tét. Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!
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Ismét mesés, 3,66 milliárd forintos főnyereményért lehetett ikszelni a héten az ötöslottón. De vajon kinek hozott szerencsét a szombati sorsolás?

Vajon lett telitalálatos a héten az ötöslottón?
Vajon lett telitalálatos a héten az ötöslottón? 
Fotó: Mediaworks

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

A 39. játékhéten, szeptember 26-án a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:

  • 38 (harmincnyolc)
  • 49 (negyvenkilenc)
  • 64 (hatvannégy)
  • 76 (hetvenhat)
  • 79 (hetvenkilenc)

A héten öttalálatos nem született, így a jövő héten már 4,1 milliárd forint lesz a várható főnyeremény. Négytalálatos azonban 18 is volt, a szerencsés nyertesek egyenként 3 519 720 forinttal lettek gazdagabbak.

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