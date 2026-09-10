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Rendkívüli

Egynapos leállás jön az egyik legnagyobb magyar banknál

bank

Egynapos leállás jön az egyik legnagyobb magyar banknál

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Népszerű szolgáltatást kell mellőznünk. Mutatjuk, mire kell, hogy felkészüljenek az OTP Bank ügyfelei.
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bankkarbantartásleállásOTP Bank

Minden pénzintézet tart időről időre tervezett karbantartásokat az online rendszereiben. Ezek lényege, hogy az ügyfelek végső soron jobb, megbízhatóbb szolgáltatásokat kapjanak. Természetesen ezeknek a fejlesztéseknek ára is van: bizonyos időre ezek a szolgáltatások leállnak – rendszerint az esti, éjszakai órákban. Most azonban az OTP Banknál egy egész napra le kell mondanunk az egyik népszerű szolgáltatásról. Mutatjuk a részleteket!

Az OTP Bank szeptemberi rendszerfejlesztései egy napot érintenek
Az OTP Bank szeptemberi rendszerfejlesztései egy napot érintenek
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Egynapos leállás az OTP Bank egyik szolgáltatásában

2026. szeptember 27-én 0 órától várhatóan 23:59-ig nem lesz elérhető fejlesztés miatt a megtakarításokat segítő Persely funkció - tette közzé az OTP. A Perselyben egyébként nem csak azt lehet megadni, mire szeretnénk félretenni és mekkora összeget, de céldátumot is meghatározhatunk, így még könnyebben tudjuk nyomon követni, hogy állunk a megtakarításban, illetve milyen messze vagyunk még a célunk elérésétől.

További banki leállások szeptemberben

Ide kattintva az Erste Bankot, a K&H Bankot és az MBH Bankot érintő szeptemberi leállásokról lehet olvasni.

 

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