Egynapos leállás jön az egyik legnagyobb magyar banknál

Minden pénzintézet tart időről időre tervezett karbantartásokat az online rendszereiben. Ezek lényege, hogy az ügyfelek végső soron jobb, megbízhatóbb szolgáltatásokat kapjanak. Természetesen ezeknek a fejlesztéseknek ára is van: bizonyos időre ezek a szolgáltatások leállnak – rendszerint az esti, éjszakai órákban. Most azonban az OTP Banknál egy egész napra le kell mondanunk az egyik népszerű szolgáltatásról. Mutatjuk a részleteket!

Az OTP Bank szeptemberi rendszerfejlesztései egy napot érintenek

Fotó: Szabó Gábor / Origo

Egynapos leállás az OTP Bank egyik szolgáltatásában

2026. szeptember 27-én 0 órától várhatóan 23:59-ig nem lesz elérhető fejlesztés miatt a megtakarításokat segítő Persely funkció - tette közzé az OTP. A Perselyben egyébként nem csak azt lehet megadni, mire szeretnénk félretenni és mekkora összeget, de céldátumot is meghatározhatunk, így még könnyebben tudjuk nyomon követni, hogy állunk a megtakarításban, illetve milyen messze vagyunk még a célunk elérésétől.