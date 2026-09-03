Kerítésbe szorult őzet mentettek Budapesten a tűzoltók – videó

Budapesten a XII. kerületbe, a Bükkös útra riasztották a tűzoltókat ma reggel, mert őz szorult egy kerítés lécei közé. A második kerületi hivatásos tűzoltók a legnagyobb gondossággal szabadították ki az állatot – írja a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Az őz nem sérült meg súlyosan

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az őz a mentés során szerencsére „csak” hámsérüléseket szenvedett, szabadon engedését követően az erdő felé szaladt.

A videót a II. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság „C” csoportja készítette az esetről.

Őz a Balatonban? – különös jelenet lepte meg a parton sétálókat

Nem mindennapi látvány fogadta a Balaton partján sétálókat májusban: egy őz tűnt fel a tó vizében. Könnyed ugrásokkal haladt a sekély vízben, a különös jelenetről készült felvételek pedig gyorsan terjedni kezdtek az interneten.