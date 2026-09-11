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paks

Súlyos figyelmeztetés érkezett Paksról

1 órája
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Életveszélyes a frissen elkészült dunaszentbenedeki fenékküszöbön tartózkodni, figyelmeztetett az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF). A munkálatok ezen az oldalon befejeződtek, a beruházás azonban Pakson tovább folytatódik, ahol még több tízezer köbméter követ kell bedolgozni a hosszú távú stabilizálás érdekében.
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pakstartózkodáséletveszély

Tilos és életveszélyes a dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) a Facebook-oldalán pénteken. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon, Dunaszentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak, az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték: a ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson, ahol "rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt".

Paks: életveszélyes a frissen elkészült fenékküszöbön tartózkodni
Paks: életveszélyes a frissen elkészült fenékküszöbön tartózkodni. Fotó: Mediaworks

Paks - Tilos és életveszélyes a dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni

Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a dunaszentbenedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál: összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében.

Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Jelezte: még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI.

 

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