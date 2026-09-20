Meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben – azonnal közbe kellett lépni

Műszaki hiba miatt kellett beavatkozni vasárnap reggel a Paksi Atomerőműben. A 2. blokk teljesítményét 150 megawattal csökkentették, a szakemberek már dolgoznak a meghibásodás elhárításán.
Műszaki hiba történt a Paksi Atomerőmű 2. blokkján szeptember 20-án reggel. A meghibásodás miatt az üzemeltető személyzet 150 megawattal csökkenti a blokk teljesítményét.
Paksi Atomerőmű: műszaki hiba miatt csökkentették a 2. blokk teljesítményét
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közleménye szerint a leterhelés 7:35-kor kezdődött. Az intézkedésre egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt volt szükség.
A Paksi Atomerőmű szakemberei már dolgoznak a hiba elhárításán. A társaság egyelőre nem közölt további részleteket arról, hogy pontosan melyik berendezés hibásodott meg, illetve mikor állhat helyre a 2. blokk korábbi teljesítménye.
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