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paksi atomerőmű

Meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben – azonnal közbe kellett lépni

18 perce
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Műszaki hiba miatt kellett beavatkozni vasárnap reggel a Paksi Atomerőműben. A 2. blokk teljesítményét 150 megawattal csökkentették, a szakemberek már dolgoznak a meghibásodás elhárításán.
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Műszaki hiba történt a Paksi Atomerőmű 2. blokkján szeptember 20-án reggel. A meghibásodás miatt az üzemeltető személyzet 150 megawattal csökkenti a blokk teljesítményét.

paksi atomerőmű
paksi atomerőmű
Fotó: Mediaworks

Paksi Atomerőmű: műszaki hiba miatt csökkentették a 2. blokk teljesítményét

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közleménye szerint a leterhelés 7:35-kor kezdődött. Az intézkedésre egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt volt szükség.

A Paksi Atomerőmű szakemberei már dolgoznak a hiba elhárításán. A társaság egyelőre nem közölt további részleteket arról, hogy pontosan melyik berendezés hibásodott meg, illetve mikor állhat helyre a 2. blokk korábbi teljesítménye.

 

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