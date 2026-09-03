Veszélyben a üvegvisszaváltók megélhetése? – A palackgyűjtők körében kitört a pánik, ezt üzenték Magyar Péternek

Kivonnák a készpénzt a palackvisszaváltás rendszeréből, ami azt jelenti, hogy a REpont-automaták által nyomtatott utalványt a jövőben csak levásárolni lehetne, beváltani nem. A döntéstervezet a legkeskenyebb pénztárcával rendelkezőket érinti leginkább. Az Origo „hivatásos” palackgyűjtőkkel beszélgetett.

Veszélybe kerül a palackgyűjtők megélhetése? / Fotó: Origo

Magyarországon a kötelező visszaváltási rendszert hivatalosan 2024. január 1-jén vezették be, a hathónapos türelmi időszak lejárta után, 2024. július 1-jétől téve tömegessé az 50 forintos visszaváltós palackokat a boltokban. Azóta egyre többen tekintenek jövedelemforrásként a palackgyűjtésre, a szerencsésebbek akár 20 ezer forintot is megkeresnek egyetlen nap alatt.

A palackgyűjtők ragaszkodnak a készpénzhez

Ilona egy munkásszállón él. Amennyiben a készpénzt kivonnák a rendszerből, nehéz helyzetbe kerülne.

Ilona a gyógyszereit is a palackok árából fedezi Fotó: Origo

- Azt üzenem Magyar Péternek, hogy ne vegye el a jövedelmemet! Tudom, hogy vannak, akik alkoholt, vagy drogot vesznek a palackok és dobozok árából, de én élelmiszert és gyógyszert, illetve az így befolyt jövedelemből tudom fedezni a lakhatásom árát – jelentette ki a középkorú nő, aki szinte főállásként tekint a palackgyűjtésre.

- Egy átlagos napon 3-4 ezer, szerencsésebb esetben 6 ezer forintot keresek meg. Most, hogy elmúlt a nyár, az emberek kevesebbet isznak, ebből adódóan kevesebb doboz dobnak a kukákba.

Nyáron megesett, hogy 20 ezernél is több összejött, igaz, ennyi pénzért kora reggeltől késő estig járnom kellett az utcákat. Ennek persze megvan a maga következménye is: a lábam folyamatosan be van dagadva és visszeres

– árulta el Ilona, aki leggyakrabban péksüteményt és üdítőt vásárol az utalványból.

- Ha nem kapnék készpénzt a palackokért, nem tudnám megvenni a fájdalomcsillapítómat, a savlekötőmet, és a szívgyógyszeremet, illetve a havi 23 ezer forintos bérleti díjat sem tudnám a szállón fedezni. Ez azt jelenti, hogy az utcán kötnék ki – szögezte le az asszony, aki jól tudja, hogy a Repont-rendszer a palackokért járó összeget a továbbiakban is képes lesz bankszámlára utalni, azonban Ilona nem rendelkezik ilyesmivel.