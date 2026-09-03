Veszélyben a üvegvisszaváltók megélhetése? – A palackgyűjtők körében kitört a pánik, ezt üzenték Magyar Péternek

Kivonnák a készpénzt a palackvisszaváltás rendszeréből, ami azt jelenti, hogy a REpont-automaták által nyomtatott utalványt a jövőben csak levásárolni lehetne, beváltani nem. A döntéstervezet a legkeskenyebb pénztárcával rendelkezőket érinti leginkább. Az Origo „hivatásos” palackgyűjtőkkel beszélgetett.
Magyarországon a kötelező visszaváltási rendszert hivatalosan 2024. január 1-jén vezették be, a hathónapos türelmi időszak lejárta után, 2024. július 1-jétől téve tömegessé az 50 forintos visszaváltós palackokat a boltokban. Azóta egyre többen tekintenek jövedelemforrásként a palackgyűjtésre, a szerencsésebbek akár 20 ezer forintot is megkeresnek egyetlen nap alatt.
A palackgyűjtők ragaszkodnak a készpénzhez
Ilona egy munkásszállón él. Amennyiben a készpénzt kivonnák a rendszerből, nehéz helyzetbe kerülne.
- Azt üzenem Magyar Péternek, hogy ne vegye el a jövedelmemet! Tudom, hogy vannak, akik alkoholt, vagy drogot vesznek a palackok és dobozok árából, de én élelmiszert és gyógyszert, illetve az így befolyt jövedelemből tudom fedezni a lakhatásom árát – jelentette ki a középkorú nő, aki szinte főállásként tekint a palackgyűjtésre.
- Egy átlagos napon 3-4 ezer, szerencsésebb esetben 6 ezer forintot keresek meg. Most, hogy elmúlt a nyár, az emberek kevesebbet isznak, ebből adódóan kevesebb doboz dobnak a kukákba.
Nyáron megesett, hogy 20 ezernél is több összejött, igaz, ennyi pénzért kora reggeltől késő estig járnom kellett az utcákat. Ennek persze megvan a maga következménye is: a lábam folyamatosan be van dagadva és visszeres
– árulta el Ilona, aki leggyakrabban péksüteményt és üdítőt vásárol az utalványból.
- Ha nem kapnék készpénzt a palackokért, nem tudnám megvenni a fájdalomcsillapítómat, a savlekötőmet, és a szívgyógyszeremet, illetve a havi 23 ezer forintos bérleti díjat sem tudnám a szállón fedezni. Ez azt jelenti, hogy az utcán kötnék ki – szögezte le az asszony, aki jól tudja, hogy a Repont-rendszer a palackokért járó összeget a továbbiakban is képes lesz bankszámlára utalni, azonban Ilona nem rendelkezik ilyesmivel.
Józsi a feleségével szokta a palackot gyűjteni.
- Jellemzően a Deák Ferenc tér és az Arany János utcai területet járjuk be naponta többször. Ez a munka folyamatos figyelmet igényel. Nem csupán a kukákat nézzük át, sok ember magától odaadja nekünk az üres flakonjait.
A készpénz kivonását a REpont-rerdszerből egyébként települési és kerületi polgármesterek kezdeményezték. Nem minden gyűjtő veszi figyelembe a társadalmi együttélés szabályait.
A gyűjtők a 50 forintos visszaváltási díj reményében rendszeresen áttúrják az utcai hulladékgyűjtőket és a társasházi kukákat. A nem hasznosítható szemét gyakran az utcán, a járdán vagy a kukák körül köt ki. Gyakori panasz, hogy a kukák fedelét feltörik. A kilyukasztott szemeteszsákok és az elfolyó italmaradványok miatti bűz és mocsok főleg a melegebb hónapokban jelent komoly fertőzésveszélyt. A lakosok és üzlettulajdonosok sokszor számolnak be zaklatásról, kéregetésről vagy nemkívánatos jelenlétről az automaták környékén. Az élelmiszerüzleteknél található visszaváltó pontokon rendszeresen feszültséget szül, hogy a nagy tételben szállító gyűjtők akár órákra is lefoglalják az automatákat.
A témával kapcsolatban megkerestük a MOHU-t és az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot is. Amint megérkezik a válaszuk, cikkünket frissítjük.