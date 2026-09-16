Betonkeverő gázolta halálra a Fradi 23 éves korábbi hokisát, Papacsek Rékát

Tragikus kerékpáros balesetben, mindössze 23 évesen elhunyt Papacsek Réka, a Ferencváros korábbi osztrák bajnok jégkorongozója. Úgy tudni, a fiatal sportolót egy betonkeverő ütötte el Budapesten, a Király utca és a Nagykörút sarkán.

Az FTC korábbi jégkorongozója, Papacsek Réka meghalt: csak 23 éves volt - Fotó: G_4 / Pexels

Az FTC korábbi jégkorongozója, Papacsek Réka meghalt: csak 23 éves volt

Papacsek Réka halálhíréről az FTC Jégkorong Utánpótlás Facebook oldala számolt be. "Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Papacsek Réka tragikus hirtelenséggel balesetet szenvedve életét vesztette. A klubunk kötelékében eltöltött sportolói éveihez méltóan megemlékezünk kiváló sportolónkról szeptember 17-én 19.00 órakor az FTC Sátras Jégpályán. Várunk minden kedves volt csapattársát, barátját és a jégkorongos társadalom minden tagját, akikkel együtt gyertya gyújtás keretein belül elbúcsúzhatunk Tőle" - írták.

A tehetséges hokis a Ferencvárossal a női OB I mellett az osztrák bázisú női ligában, a DEBL-ben (Damen Eishockey Bundesliga) is szerepelt, ahol bajnoki címet is ünnepelhetett. Emellett tagja volt a magyar korosztályos válogatottaknak is.

A Blikk úgy tudja, a fiatal hokis még július 29-én szenvedett balesetet, egy betonkeverő gázolta el, amikor kerékpárral közlekedett. Kanyarodás közben ütközött a betonkeverővel és alászorult. Az életét nem tudták megmenteni.

A IX. kerületi polgármester, Baranyi Krisztina arról posztolt a baleset másnapján, hogy az elhunyt az egyik köznevelési intézményük munkatársa volt, ezért azzal nyilvánítanak részvétet a hozzátartozóknak és a munkatársaknak, hogy az önkormányzat épületeire gyászlobogót húznak fel. Emellett a politikus kezdeményezte, hogy Ferencváros a saját halottjának tekintse az egykori fradista jégkorongozót.

De Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely sem ment el szó nélkül a tragédia mellett: a BKK-val és a Budapest Közúttal való egyeztetése után bejelentette, hogy a főváros felülvizsgálja a Nagykörút felújításának elkészült terveit. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy a kijelölt övezetekbe behajtó nehézgépjárművek számára kötelezővé tegyék a holttérfigyelő rendszerek vagy a megfelelő közvetlen rálátást biztosító eszközök használatát. Emellett támogatják azt a KRESZ-módosítást, amely 10 km/órában korlátozná a buszok és teherautók kanyarodási sebességét.