Lángolva csapódott a földbe a Magyar Honvédség repülőgépe a pápai repülőnapon

Napra pontosan 36 évvel ezelőtt, 1990. szeptember 16-án szörnyű légibaleset történt a pápai repülőnapon. Soproni Károly őrnagy MiG-23-as vadászgépe a földbe csapódott, majd kigyulladt. A gép ezt követően még a levegőbe emelkedett, majd később végleg lezuhant. A Sopi becenevű, elöljárói és beosztottjai által egyaránt nagyra tartott őrnagy azonnal életét vesztette. Felesége és két kisgyermeke is ott volt a tömegben, amikor a szörnyűség megtörtént, így ők is végignézték a tragédiát.

Soproni Károly tragikus körülmények közt vesztette életét a pápai repülőnapon, pontosan 36 évvel ezelőtt, 1990. szeptember 16-án

Fotó: Szolnoki Repülőmúzeum/YouTube

Két kisgyermeke szeme láttára csapódott földbe a honvédség őrnagya a pápai repülőnapon

A rendszerváltás utáni második repülőnap célja többek közt az volt, hogy közelebb hozza a lakosságot és a honvédséget egymáshoz: a korábbi katonaképet szerették volna átírni az emberekben az új időket jelképezve. A nagyszabású eseményre rengetegen érkeztek. Nem véletlenül: katonai repülőteret és gépeket civilek korábban nem láthattak testközelből. Ráadásul a pápai repülőezred harci gépei látványos show-val készültek az egybegyűlteknek.

A sors szomorú fintora, hogy maga Soproni őrnagy nem is repült volna eredetileg: programban azonban változás történt, miután egy szabálytalanság miatt az amerikai repülőgépet kísérő pilótákat eltiltották a bemutatótól – emlékezik meg a végzetes napról a VEOL cikke.

Soproni Károly a 04-es oldalszámú MiG-23-as géppel emelkedett végül a levegőbe. A tragédiához vezető manőver során a meredeken emelkedő gép szélesen ívelő jobb fordulóba kezdett, miközben intenzív süllyedést hajtott végre. A visszatérő manőver során azonban a túldöntött gép helyzete kezelhetetlenné vált. A bal félszárny és a géptörzs hátsó része a földnek csapódott. Az ütközés következtében a kiömlő kerozin belobbant. A nagy sebesség miatt azonban a talaj reakcióerejének hatására az ekkor már lángoló gép újra a levegőbe emelkedett, majd pár másodperccel később földbe csapódott és felrobbant.

A tragédiát követő vizsgálat szerint a Mig-23-as gép műszakilag megfelelő állapotban volt, a szerencsétlenséget pilótahiba okozta. Ugyanakkor azt is meg kell említeni: a repülőszerencsétlenséget rögzítő felvételeken jól látszik, hogy Soproni őrnagy az utolsó pillanatig igyekezett korrigálni a hibát, valamint megpróbálta a lehető legmesszebb vezetni a gépet a tömegtől. Alighanem ennek köszönhető, hogy ő volt az egyetlen áldozat, és nem történt tömegkatasztrófa.