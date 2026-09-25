Most minden segítség számít: 1,3 milliárd forintos kezelés mentheti meg a négyéves magyar kisfiú életét

A szülők februárban kapták kézhez a diagnózist, amely gyermeküknél az izomsorvadás egy speciális változatát mutatja. A Duchenne-féle izomdisztrófia idővel minden olyan képességet elvesz a kisfiútól, ami egy egészséges gyermek számára természetes. Lassanként, napról napra fosztja meg a mozgás örömétől, a futástól, a játéktól, végül pedig a legalapvetőbb életfunkcióktól is. Papp Nolen ideje sajnos véges, a tragédia árnyékában azonban van még remény.

Speciális génterápia jelenthet valódi esélyt Papp Nolen számára (Forrás: Facebook)

Egy speciális génterápia valódi esélyt jelenthet a kisfiú számára. Az egyszeri infúziós kezelés képes megóvni az izomsejteket a leépüléstől, és jelentősen lassíthatja a betegség előrehaladását. A már elhalt izomsejteket nem lehet pótolni, ezért

a terápia akkor a leghatékonyabb, amikor még a lehető legtöbb ép izomszövet áll rendelkezésre, az idő tehát rendkívül sürgető.

A gyógyulás ára azonban felfoghatatlan. A kezelés, amit egy dubaji klinikán végeznének, a világ legdrágább terápiái közé tartozik, ára megközelítőleg 1,3 milliárd forint.

Bárki támogathatja Papp Nolen gyógyulását

A család számára ez az összeg önerőből kifizethetetlen, a génterápiás kezelésre pedig jelenleg nincs teljes körű vagy automatikus állami támogatás Magyarországon. A kisfiúnak hamarosan naponta kell majd szteroidot kapnia, miközben fizikoterápiára, komplex mozgásszervi rehabilitációra és kognitív fejlesztésekre is szüksége van, de a szülőket ezeken túl az utazások, a külföldi szállás és az ott tartózkodás költségei is terhelik.

A család ezért minden lehetőséget és esélyt megragadva a nyilvánossághoz fordult, hogy országos összefogás segítségével megmenthessék gyermeküket. Nolen gyógykezelésére adománygyűjtést indítottak, a támogatás részletei a nolenalapitvany.hu oldalon érhetők el.

A kisfiú édesapja, Papp György szívszorító üzenetben kérte a jóérzésű emberek segítségét:

Nolennek most nem egyszerűen pénzre van szüksége. Időre, esélyre és jövőre van szüksége. Minden adomány, hozzájárulás, támogatás, szolgáltatásnyújtás, megjelenési lehetőség számít. Nincs túl kicsi segítség, mert sok ember összefogásából születhet meg az az összeg, amely a családunk számára elérhetetlennek tűnik.

A család bízik benne, hogy a közös összefogás erejével sikerül összegyűjteni a csillagászati összeget, és Nolen megkaphatja az életmentő esélyt. Az adománygyűjtő akció részleteiről és a kisfiú életéről a Veled vagyunk Nolen Facebook-csoportban is tájékozódhat.