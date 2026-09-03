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hajdúszoboszló

Megjelent a hajdúszoboszlói rém, rettegnek az autósok

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Műanyag csontvázak és halloweeni dekorációk: ezeket vetette be egy nő, akinek nem tetszett, hogy mások is parkolnak egy szabadon használható helyen. Debreceni Járási Ügyészség zaklatás miatt emelt vádat ellene.
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hajdúszoboszlóparkolóhalloweeni dekorációzaklatás

Vádat emelt a Debreceni Járási Ügyészség zaklatás miatt egy hajdúszoboszlói nő ellen, aki hónapokon át bizarr módszerekkel próbálta elüldözni a szomszédait egy közös használatú parkolóból. A vádlott elővette a halloweeni dekorációkat, sőt néha még ő maga is beöltözött.

Halloweeni dekorációval riogatta a parkolóban megálló sofőröket egy nő.
Halloweeni dekorációval riogatta a parkolóban megálló sofőröket egy nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Halálfejes maszkban riogatta a parkolóban megálló emberek egy nő

A konfliktus 2024-ben kezdődött, amikor a nő rendszeresen kifogásolni kezdte, hogy mások is megállnak a társasház előtti, bárki által szabadon használható parkolóhelyen. Miután a területet sajátjaként akarta kezelni, folyamatosan zaklatni kezdte a szabályosan várakozó autósokat.

A vád szerint a viselkedése idővel egyre szélsőségesebbé vált: a nő a gépkocsikra műanyag csontvázakat és halloweeni dekorációkat pakolt, sőt olyan is előfordult, hogy ő maga halálfejes maszkot öltve ijesztgette a sofőröket.

Egy neve elhallgatását kérő szomszéd beszámolója szerint az akciók mindennaposak voltak, és komoly feszültséget keltettek a lakóközösségben.

Az RTL Híradó információi szerint a vitatott parkolót azóta egy felújítás miatt megszüntették, így már senki sem használhatja. A nő ellen indított büntetőeljárás azonban ettől függetlenül tovább folytatódik - az ügyészség pénzbüntetést javasolt.

 

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