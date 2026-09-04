Tragikus hirtelenséggel hunyt el a pécsi harcművész

Tragikus hirtelenséggel, 45 éves korában meghalt Burján Renátó, aki edzőként és versenyzőként is ismert volt a baranyai küzdősportéletben. A pécsi harcművész egy nappal a halála előtt még edzést tartott.
Tragikus hirtelenséggel, 45 éves korában meghalt Burján Renátó, a Virradat SE és a Burján Kick-Box Team edzője. A pécsi harcművész halálhírét a párja közölte a közösségi médiában.
Burján Renátó a 2000-es évek elején a pécsi DOZSO SE színeiben versenyzett, és rangos nemzetközi WAKO-versenyeken is részt vett. Később edzőként adta tovább a kick-boxban és a kevert harcművészetekben szerzett tapasztalatait.
A pécsi harcművész a helyi sportéletért is sokat tett
Burján Renátó a versenyzés és az edzői munka mellett sportesemények szervezésében is részt vett. Versenyszervezője volt a 2012-es Pro MMA és K1 Gálának, valamint közreműködött a 2014-es Harc az egészségért sportnap lebonyolításában is.
A Bama.hu információi szerint a temetéséről később adnak tájékoztatást.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!