Tragikus hirtelenséggel hunyt el a pécsi harcművész

Tragikus hirtelenséggel, 45 éves korában meghalt Burján Renátó, a Virradat SE és a Burján Kick-Box Team edzője. A pécsi harcművész halálhírét a párja közölte a közösségi médiában.

A pécsi harcművész, Burján Renátó a helyi küzdősportélet aktív szereplője volt

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Burján Renátó a 2000-es évek elején a pécsi DOZSO SE színeiben versenyzett, és rangos nemzetközi WAKO-versenyeken is részt vett. Később edzőként adta tovább a kick-boxban és a kevert harcművészetekben szerzett tapasztalatait.

A pécsi harcművész a helyi sportéletért is sokat tett

Burján Renátó a versenyzés és az edzői munka mellett sportesemények szervezésében is részt vett. Versenyszervezője volt a 2012-es Pro MMA és K1 Gálának, valamint közreműködött a 2014-es Harc az egészségért sportnap lebonyolításában is.

A Bama.hu információi szerint a temetéséről később adnak tájékoztatást.