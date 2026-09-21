Fontos változás jön a pedagógusoknál: döntött a kormány

A pedagógusok továbbképzése több ponton is megváltozik a készülő kormányrendelet alapján. A kormány első ütemben három fontos módosítást vezetne be a jelenlegi rendszerben – közölte hétfőn a kormany.hu.

Fontos változás jön a pedagógus-továbbképzésekben, átalakítja a rendszert a kormány Forrás: Pexels

Az egyik legfontosabb változás, hogy megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. Emellett a gyakornokok számára eltörölnék azt a kötelezettséget is, hogy vizsgát tegyenek a Nemzeti alaptanterv ismeretéből.

A tervezett módosítás harmadik eleme, hogy maguk az intézmények is szervezhetnek majd belső képzéseket. A kormány szerint ezzel rugalmasabbá válhat a pedagógusképzés, és nagyobb szerepet kaphatnak az intézmények saját szakmai igényei.

Jöhetnek a szabadon választható pedagógusképzések

A változtatások második ütemében visszakerülnek a rendszerbe a piaci alapú, szabadon választható képzések. Ebben a szakaszban a szakképzésben és a bölcsődékben dolgozókat is bevonják a továbbképzési rendszerbe.

A kormány tájékoztatása szerint az ötéves továbbképzési ciklus miatt azok a képzések sem vesznek el, amelyeket a pedagógusok már megkezdtek vagy korábban teljesítettek. Ezeket továbbra is figyelembe veszik a teljesítmény értékelésekor.

A tervezett átalakítás még nem végleges, a kormány társadalmi egyeztetést kezdeményez a módosításokról. Ennek során többek között a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus-szakmai szervezetek és a felsőoktatási intézmények véleményét is kikérik.

Az egyeztetésbe a pedagógus-továbbképzés területén érintett szakmai szervezeteket és tömörüléseket is bevonják, így a végleges szabályozás az egyeztetési folyamat után alakulhat ki.