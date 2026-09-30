Elképesztő szoborra bukkantak a Pilisben a régészhallgatók egy római falu feltárása során

A pilisszentiváni római vicus, azaz falu feltárása során nemrég egy rendkívül különleges dologra bukkantak az ELTE BTK Régészettudományi Intézet hallgatói. Fémdetektor segítségével egy ólom Venus Pudica-szobrot emeltek ki a földből.

Vénusz-szobor került elő egy ásatáson a Pilisben. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Vénusz-szobor került elő egy ásatáson a Pilisben

Szeptember 23-án zárult le a Pilisszentiván-Hárs erdő lelőhelyen található római vicus idei régészeti feltárása - írta Facebook-oldalán az intézet. Immár negyedik alkalommal folytatták a kutatást az Ókori Régészeti Tanszék munkatársai Simon Bence vezetésével. A régészhallgatók mellett az Archeovertex Kft. munkatársai mellett, a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület, a Pilisi Len Látogatóközpont, valamint a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntesei is részt vettek az idei feltárásban.

Idén is kiváló hangulatban, varázslatos erdei környezetben folytatódott a kutatás a már jól ismert Hársas-forrás környékén. A régészek elsődleges célja az volt, hogy pontosabban behatárolják az itt fekvő római kori épületeket, és fény derítsenek egykori funkciójukra.

A szezon legkiemelkedőbb felfedezése egy ólomból készült Venus Pudica-szobor, amely fémkeresős kutatás során látott napvilágot.

A lelet tudományos értéke felbecsülhetetlen: ez az legelső olyan vallási vonatkozású emlék, amely a pilisszentiváni vicus területéről előkerült. A rómaiak mindennapi jelenlétéről emelkedő számú egyéb tárgy is tanúskodik:

a földből egy ólmozott bronztükör töredéke, különféle vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és korabeli érmék is előkerültek.

Rendkívül izgalmas eredményeket hozott egy épület lakótraktusának, valamint északi helyiségének feltárása is. A lakórész határán a korábban megismert házakhoz hasonló, kőlapokkal burkolt felületre bukkantak a szakemberek, amely feltehetően gazdasági tevékenységek helyszíne lehetett. A feltárási terület legészakibb pontján egy teljesen érintetlen omladékréteget sikerült dokumentálni. Innen hatalmas mennyiségű - esetenként teljesen ép - kerámiaedény, valamint egy épségben megmaradt vasfogó került elő. Ez a leletegyüttes kulcsfontosságú információkkal szolgálhat az épület pontos használatáról és a település lakóinak mindennapjairól.