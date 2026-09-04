Gyümölcsök közt akartak becsempészni több ezer piócát az országba

Gyümölcsök, zöldségek és ásványvizek voltak a hűtőtáska tetején, alatta azonban élelmiszer helyett 3209 darab, 10–14 centiméteres márványos orvosi pióca lapult. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Röszkén találták meg a szállítmányt. A közleményük szerint a török sofőr egy osztrák rendszámú Mercedes típusú autóval érkezett Röszkére és úgy nyilatkozott, hogy nincs bejelentési kötelezettség alá eső szállítmánya, a NAV munkatársai ennek ellenére ellenőrizték a járművet. Ezt követően találták meg az érdekes "rakományt".

Több ezer orvosi pióca volt Röszkén egy török sofőrnél / Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Több ezer orvosi pióca volt Röszkén egy török sofőrnél

A jobb első ülés előtt elhelyezett hűtőtáska alján, egy zsákba csomagolva összesen 3209 darab márványos orvosi piócát találtak. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilág-védelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák egyedenkénti eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke 80,225 millió forint.

A pénzügyőrök a Szegedi Rendőrkapitányságon feljelentést tettek természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt, a piócákat pedig a Szegedi Vadasparkba szállították.

Korábban egy férfit tartóztattak le a tokiói repülőtéren, miután a hírek szerint a hatóságok közel 200 gyíkot találtak a bőröndjében 22 pár zokni belsejében. A 23 éves, mexikói férfi augusztus 8-án érkezett meg a Haneda nemzetközi repülőtérre Dél-Koreából, ahol a vámhatóság felfedezte a különös "rakományt" a csomagjába rejtve. A további részleteket ITT lehet elolvasni!



