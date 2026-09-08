Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pisa felmérés

Aggasztó eredmények érkeztek a magyar diákokról – itt vannak a legfrissebb PISA-felmérés eredménye

13 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar 15 évesek teljesítménye több vizsgált területen is elmaradt a korábbi eredményektől, miközben nemzetközi szinten szintén visszaesést mértek. A 2025-ös PISA-felmérés alapján Magyarországon különösen a szövegértés eredménye ad okot aggodalomra, miközben természettudományokból és matematikából a magyar átlag statisztikailag nem tér el jelentősen az OECD-országok átlagától.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pisa felmérésszövegértésmatematikaoktatás

A 2025-ös PISA-felmérés eredményei szerint a magyar diákok teljesítménye különösen szövegértésből romlott, miközben nemzetközi szinten is visszaesés tapasztalható. A vizsgálatban 91 ország vett részt, Magyarországon 273 intézmény mintegy 6400 tanulójának tudását és kompetenciáit mérték fel.

PISA-eredmények, magyar diákok, szövegértés, matematika, természettudományok, magyar oktatás, OECD, oktatási eredmények, digitális olvasás, nemzeti alaptanterv A PISA-felmérés 2025-ben 91 ország 15 éves tanulóinak kompetenciáit vizsgálta (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay
A PISA-felmérés 2025-ben 91 ország 15 éves tanulóinak kompetenciáit vizsgálta (A kép illusztráció)
Fotó: Pixabay

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az OECD adatai az oktatás globális válságára utalnak. Hozzátette, hogy a magyar eredmények illeszkednek a nemzetközi tendenciához, ugyanakkor összességében valamivel az átlag alatt vannak.

A miniszter aggasztónak nevezte azt is, hogy Magyarország regionális összehasonlításban lemaradni látszik, mivel a cseh, a lengyel és az észt diákok is jobb eredményeket értek el. A legjobban teljesítő magyar tanulók aránya szintén csökkent, ezért szerinte a tehetséggondozás intézményrendszerének átalakítására is szükség van.

A PISA-felmérés szerint szövegértésből maradtak el leginkább a magyar diákok

Velkey Kristóf, az Oktatási Hivatal köznevelési elemzési főosztályának vezetője közölte, hogy a PISA nemzetközi eredményei a vizsgálatok 2000-es kezdete óta most a legalacsonyabbak mindhárom mért területen.

Szövegértésből a magyar tanulók átlagosan 452 pontot értek el, ami szignifikánsan alacsonyabb az OECD 461 pontos átlagánál. A magyar eredmény Franciaország, Horvátország, Norvégia és Szlovákia teljesítményéhez hasonló. Ezen a területen nemzetközi szinten az ázsiai országok szerepeltek a legjobban, Európában pedig az ír és az észt diákok teljesítménye emelkedett ki.

Az előző, 2022-es méréshez képest a részt vevő országok szövegértési átlageredménye 14 ponttal csökkent. 

Tizennégy országban legalább 20 pontos visszaesést mértek, Magyarországon 21 ponttal romlott az eredmény.

Az OECD a negatív tendenciát egyebek mellett az élményszerző olvasás visszaszorulásával és a digitális olvasás térnyerésével magyarázza. Velkey Kristóf szerint a közösségi média gyors fogyasztása veszélyeztetheti azt a képességet, amely az összetett szövegek és adatok elmélyült feldolgozásához szükséges.

Matematikából is csökkent a magyar tanulók eredménye

Matematikából a magyar diákok 459 pontos átlagot értek el, ami statisztikailag nem különbözik az OECD-országok 463 pontos átlagától. A magyar eredmény ugyanakkor 9 ponttal alacsonyabb a 2022-es adatnál.

Természettudományokból 480 pontot értek el a magyar tanulók, míg az OECD átlaga 486 pont volt. A különbség statisztikailag nem szignifikáns, és a magyar eredmény a három évvel korábbihoz képest sem változott jelentősen.

A magyar teljesítmény ezen a területen Németország, Szlovákia és Horvátország eredményéhez hasonló, ugyanakkor Ausztria, Csehország és Lengyelország tanulói jobban szerepeltek. Európában az észt diákok érték el a legjobb eredményt.

Kevesebbet beszélnek a magyar szülők gyermekeikkel az iskoláról

A felmérés több, az iskolai teljesítményen túlmutató területet is vizsgált. Lannert Judit kedvező eredménynek nevezte, hogy a magyar diákok megítélése szerint pedagógusaik az OECD-országok átlagánál nagyobb figyelmet fordítanak rájuk. A magyar tanulók fegyelmezettsége szintén átlag feletti, és ezen a területen az elmúlt évtizedben javulást mértek.

A felmérés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a magyar szülők egyre kevesebbet beszélnek gyermekeikkel az iskoláról. A miniszter közölte, hogy a szülők megszólítására külön munkacsoportot kívánnak létrehozni a tárcánál.

Nőtt a zaklatást elszenvedő tanulók aránya

A magyar tanulók 5 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt 12 hónapban online zaklatás érte, míg minden ötödik diák egyéb zaklatás áldozata volt. Lannert Judit szerint mind Magyarországon, mind az OECD-országok átlagában növekvő tendenciáról van szó. A probléma kezelésére szakmai munkacsoport kezdte meg működését a minisztériumban.

A környezettudatosság területén ugyanakkor a magyar diákok az átlagnál kedvezőbb eredményeket értek el. A tanulók 86 százaléka gondolja úgy, hogy képes pozitív hatást gyakorolni a környezetére, szemben a 81 százalékos OECD-átlaggal. A magyar diákok 67 százalékát érdekli az is, hogy későbbi munkájával hozzájáruljon a környezet védelméhez, míg az OECD átlaga 62 százalék.

Új nemzeti alaptantervvel javítanák a szövegértést

Lannert Judit szerint a szövegértés javítását az alapvető kompetenciák megerősítésére épülő új nemzeti alaptanterv is szolgálja majd. Az alaptanterv kidolgozása várhatóan másfél évet vesz igénybe.

A miniszter kitért a digitális eszközök használatára is. Mint mondta, Magyarországon a digitális figyelemelterelés kisebb az OECD-átlagnál, amit azzal hozott összefüggésbe, hogy az intézmények 90 százalékában korlátozzák a mobiltelefonok használatát. A tárca emellett a mesterséges intelligencia megfelelő oktatási alkalmazását célzó AI-stratégia kidolgozásán is dolgozik.

Velkey Kristóf felhívta a figyelmet az alulteljesítő diákok helyzetére is. Az Európai Unió célja, hogy 2030-ra 15 százalék alá csökkenjen az alulteljesítő tanulók aránya, a PISA adatai alapján azonban az országok jelenleg távolodnak ettől a célkitűzéstől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!