Aggasztó eredmények érkeztek a magyar diákokról – itt vannak a legfrissebb PISA-felmérés eredménye

A 2025-ös PISA-felmérés eredményei szerint a magyar diákok teljesítménye különösen szövegértésből romlott, miközben nemzetközi szinten is visszaesés tapasztalható. A vizsgálatban 91 ország vett részt, Magyarországon 273 intézmény mintegy 6400 tanulójának tudását és kompetenciáit mérték fel.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az OECD adatai az oktatás globális válságára utalnak. Hozzátette, hogy a magyar eredmények illeszkednek a nemzetközi tendenciához, ugyanakkor összességében valamivel az átlag alatt vannak.
A miniszter aggasztónak nevezte azt is, hogy Magyarország regionális összehasonlításban lemaradni látszik, mivel a cseh, a lengyel és az észt diákok is jobb eredményeket értek el. A legjobban teljesítő magyar tanulók aránya szintén csökkent, ezért szerinte a tehetséggondozás intézményrendszerének átalakítására is szükség van.
A PISA-felmérés szerint szövegértésből maradtak el leginkább a magyar diákok
Velkey Kristóf, az Oktatási Hivatal köznevelési elemzési főosztályának vezetője közölte, hogy a PISA nemzetközi eredményei a vizsgálatok 2000-es kezdete óta most a legalacsonyabbak mindhárom mért területen.
Az előző, 2022-es méréshez képest a részt vevő országok szövegértési átlageredménye 14 ponttal csökkent.
Tizennégy országban legalább 20 pontos visszaesést mértek, Magyarországon 21 ponttal romlott az eredmény.
Az OECD a negatív tendenciát egyebek mellett az élményszerző olvasás visszaszorulásával és a digitális olvasás térnyerésével magyarázza. Velkey Kristóf szerint a közösségi média gyors fogyasztása veszélyeztetheti azt a képességet, amely az összetett szövegek és adatok elmélyült feldolgozásához szükséges.
Matematikából is csökkent a magyar tanulók eredménye
Matematikából a magyar diákok 459 pontos átlagot értek el, ami statisztikailag nem különbözik az OECD-országok 463 pontos átlagától. A magyar eredmény ugyanakkor 9 ponttal alacsonyabb a 2022-es adatnál.
Természettudományokból 480 pontot értek el a magyar tanulók, míg az OECD átlaga 486 pont volt. A különbség statisztikailag nem szignifikáns, és a magyar eredmény a három évvel korábbihoz képest sem változott jelentősen.
A magyar teljesítmény ezen a területen Németország, Szlovákia és Horvátország eredményéhez hasonló, ugyanakkor Ausztria, Csehország és Lengyelország tanulói jobban szerepeltek. Európában az észt diákok érték el a legjobb eredményt.
Kevesebbet beszélnek a magyar szülők gyermekeikkel az iskoláról
A felmérés több, az iskolai teljesítményen túlmutató területet is vizsgált. Lannert Judit kedvező eredménynek nevezte, hogy a magyar diákok megítélése szerint pedagógusaik az OECD-országok átlagánál nagyobb figyelmet fordítanak rájuk. A magyar tanulók fegyelmezettsége szintén átlag feletti, és ezen a területen az elmúlt évtizedben javulást mértek.
A felmérés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a magyar szülők egyre kevesebbet beszélnek gyermekeikkel az iskoláról. A miniszter közölte, hogy a szülők megszólítására külön munkacsoportot kívánnak létrehozni a tárcánál.
Nőtt a zaklatást elszenvedő tanulók aránya
A magyar tanulók 5 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt 12 hónapban online zaklatás érte, míg minden ötödik diák egyéb zaklatás áldozata volt. Lannert Judit szerint mind Magyarországon, mind az OECD-országok átlagában növekvő tendenciáról van szó. A probléma kezelésére szakmai munkacsoport kezdte meg működését a minisztériumban.
A környezettudatosság területén ugyanakkor a magyar diákok az átlagnál kedvezőbb eredményeket értek el. A tanulók 86 százaléka gondolja úgy, hogy képes pozitív hatást gyakorolni a környezetére, szemben a 81 százalékos OECD-átlaggal. A magyar diákok 67 százalékát érdekli az is, hogy későbbi munkájával hozzájáruljon a környezet védelméhez, míg az OECD átlaga 62 százalék.
Új nemzeti alaptantervvel javítanák a szövegértést
Lannert Judit szerint a szövegértés javítását az alapvető kompetenciák megerősítésére épülő új nemzeti alaptanterv is szolgálja majd. Az alaptanterv kidolgozása várhatóan másfél évet vesz igénybe.
A miniszter kitért a digitális eszközök használatára is. Mint mondta, Magyarországon a digitális figyelemelterelés kisebb az OECD-átlagnál, amit azzal hozott összefüggésbe, hogy az intézmények 90 százalékában korlátozzák a mobiltelefonok használatát. A tárca emellett a mesterséges intelligencia megfelelő oktatási alkalmazását célzó AI-stratégia kidolgozásán is dolgozik.
Velkey Kristóf felhívta a figyelmet az alulteljesítő diákok helyzetére is. Az Európai Unió célja, hogy 2030-ra 15 százalék alá csökkenjen az alulteljesítő tanulók aránya, a PISA adatai alapján azonban az országok jelenleg távolodnak ettől a célkitűzéstől.
Szövegértésből a magyar tanulók átlagosan 452 pontot értek el, ami szignifikánsan alacsonyabb az OECD 461 pontos átlagánál. A magyar eredmény Franciaország, Horvátország, Norvégia és Szlovákia teljesítményéhez hasonló. Ezen a területen nemzetközi szinten az ázsiai országok szerepeltek a legjobban, Európában pedig az ír és az észt diákok teljesítménye emelkedett ki.