Aggasztó eredmények érkeztek a magyar diákokról – itt vannak a legfrissebb PISA-felmérés eredménye

A 2025-ös PISA-felmérés eredményei szerint a magyar diákok teljesítménye különösen szövegértésből romlott, miközben nemzetközi szinten is visszaesés tapasztalható. A vizsgálatban 91 ország vett részt, Magyarországon 273 intézmény mintegy 6400 tanulójának tudását és kompetenciáit mérték fel.

A PISA-felmérés 2025-ben 91 ország 15 éves tanulóinak kompetenciáit vizsgálta (A kép illusztráció)

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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az OECD adatai az oktatás globális válságára utalnak. Hozzátette, hogy a magyar eredmények illeszkednek a nemzetközi tendenciához, ugyanakkor összességében valamivel az átlag alatt vannak.

A miniszter aggasztónak nevezte azt is, hogy Magyarország regionális összehasonlításban lemaradni látszik, mivel a cseh, a lengyel és az észt diákok is jobb eredményeket értek el. A legjobban teljesítő magyar tanulók aránya szintén csökkent, ezért szerinte a tehetséggondozás intézményrendszerének átalakítására is szükség van.

A PISA-felmérés szerint szövegértésből maradtak el leginkább a magyar diákok

Velkey Kristóf, az Oktatási Hivatal köznevelési elemzési főosztályának vezetője közölte, hogy a PISA nemzetközi eredményei a vizsgálatok 2000-es kezdete óta most a legalacsonyabbak mindhárom mért területen.

Az előző, 2022-es méréshez képest a részt vevő országok szövegértési átlageredménye 14 ponttal csökkent.

Tizennégy országban legalább 20 pontos visszaesést mértek, Magyarországon 21 ponttal romlott az eredmény.

Az OECD a negatív tendenciát egyebek mellett az élményszerző olvasás visszaszorulásával és a digitális olvasás térnyerésével magyarázza. Velkey Kristóf szerint a közösségi média gyors fogyasztása veszélyeztetheti azt a képességet, amely az összetett szövegek és adatok elmélyült feldolgozásához szükséges.