106 éves lett a környei Pista bácsi, elárulta a hosszú élet titkát

Gyarmati István, vagy ahogy Környén mindenki ismeri, Pista bácsi szeptember 5-én ünnepelte 106. születésnapját. A jeles alkalomból családja mellett a község polgármestere is felköszöntötte.
Pista bácsi hosszú élete során rengeteg mindent megélt. Gyermekkorát Dunaalmáson töltötte, ahol 15 évesen kisbíróként dolgozott. Első kerékpárját a fizetéséből és hitelből vásárolta meg, ezzel pedig a falu mindössze harmadik biciklitulajdonosa lett.
Pista bácsi még 100 évesen is busszal járt vásárolni
A kerékpár később is fontos szerepet játszott az életében. A bringának köszönhetően villanyszerelő mesterével több település villamosításában is részt vett: Neszmély, Süttő és Dunaalmás után Oroszlány és Kisbér villamosításában is dolgozott.
80 éves korában kapta meg harmadik kerékpárját, mert az előzőt teljesen elhasználta. A biciklizést pedig még később sem hagyta abba: 99 évesen is kerékpárral járt ebédért az Idősek Klubjába. 100 évesen még busszal járt bevásárolni és gyógyszereiért, emellett pedig aktívan kertészkedett.
Pista bácsi életében a második világháború is meghatározó időszak volt. Egy évet töltött az orosz fronton rádiósként, majd hazatérése után Környére került – írja a KEMMA.
A szerelem is a háború után talált rá: egy kömlődi bálon ismerkedett meg Bognár Katalinnal, akivel később összeházasodtak. 1947. október 18-án kötöttek házasságot, majd 1955-ben Környére költöztek. Három gyermekük született: István, Gyöngyi és Árpád.
Pista bácsi feleségét 2003-ban, István fiát pedig 2017-ben veszítette el.
Családja azonban azóta is fontos támaszt jelent számára: négy unokája, négy dédunokája és egy ükunokája van.
A 106. születésnapján már nem tud úgy hódolni a mozgásnak, mint korábban, de életvidámsága és memóriája továbbra is lenyűgöző. 102 éves korában combnyaktörést szenvedett, ennek ellenére a kedvét nem szegte a történtek. Elmondása szerint még a száz évvel ezelőtti iskolai emlékeire is pontosan emlékszik.
Bár ma már nem Környén, hanem lányával a fővárosban él, a település történéseit továbbra is figyelemmel kíséri.
Mi a hosszú élet titka?
Pista bácsi szerint ehhez maga az ember is kell, nem csupán a genetika.
Egy kis kupicára mindig szükség van.
– mondta, hozzátéve, hogy azért fontos a mértékletesség: nem szabad túl sok alkoholt fogyasztani, fontos a mozgás, az emberi kapcsolatok és a humor is.
A 106. születésnapon pedig már csak egy kívánsága volt: hogy jövőre is együtt ünnepelhessenek, a 107. születésnapján.
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