Ismét feltűnt a békéscsabai Pókember, nem véletlenül járja jelmezben a várost - videó

Nem mindennapi látvány fogadta péntek délután a Békéscsaba belvárosában sétálókat. Egy fiatalember teljes Pókember-jelmezben járta a Csaba Center és a Szabadság tér környékét, és ha valaki felismerte, közös fotóra is szívesen megállt – derül ki a Beol cikkéből.

Pókember bukkant fel Békéscsaba belvárosában, a maszk mögött pedig egy fiatalember rejtőzik

Fotó: Bencsik Ádám / Beol

Mosolyt akar csalni az emberek arcára

A békéscsabai Pókember május végén, június elején öltötte először magára a jelmezt, azóta pedig időről időre feltűnik a városban. Mint elmondta, egyszerű oka van annak, hogy belebújik a szuperhős bőrébe:

szeretné feldobni az emberek napját.

Leginkább a tizenévesek szólítják meg, de az óvodások és kisiskolások figyelmét is gyakran felkelti. A jelmez teljes, a hosszú nadrág pedig nem valamilyen különleges trükk, hanem a hűvösebb idő miatt került elő. Nyáron még rövidnadrágban járta a várost.

Egy-egy belvárosi séta akár három órán át is tart.

Általában hetente egyszer indul útnak, amikor az iskola mellett jut ideje a hobbijára, és előre is jelzi, mikor lehet vele találkozni.

Korábban gyerekzsúron és ballagáson is megjelent már.

Gyerekkora óta rajong Pókemberért

A maszk mögött rejtőző fiatalember nem véletlenül választotta ezt a karaktert. Gyerekkora óta rajong Pókemberért, a filmeket pedig ma is rendszeresen újranézi.

A képregényhősök közül Peter Parkert tartja az igazi Pókembernek, a szerelmi szálon pedig Gwen Stacy mellett teszi le a voksát. Szerinte a Zöld Goblin a hálószövő egyik legkeményebb ellenfele.

A filmek közül A csodálatos Pókember 2. a kedvence, amelyben Andrew Garfield alakította a főszerepet.

Ha pedig társat kellene választania a város megmentéséhez, Vasembert hívná segítségül.

A csabai szuperhős kilétét azonban továbbra is homály fedi. A fiatalember azt kérte a portáltól, hogy a nevét ne hozzák nyilvánosságra. Így ha legközelebb egy pókhálós alak tűnik fel Békéscsaba utcáin, csak annyi biztos, hogy valaki ismét mosolyt szeretne csalni a járókelők arcára.