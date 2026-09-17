Minitornádó tombolt a kondorosi határban - videó

Elképesztő jelenséget sikerült megörökítenie egy férfinak a kondorosi határban, mialatt az Aradi úton autózott. András ekkor furcsa mozgásra lett figyelmes a földeken, majd egy porördög indult meg, kavargott, azután egy látványos forgó oszlop rajzolódott ki.

Porördög tombolt a kondorosi határban / Fotó: Facebook

Porördög tombolt a kondorosi határban

A férfi ekkor a telefonjával örökítette meg a természeti jelenséget, amely nem éppen órákig tartó mutatvány.

A porördög néhány perc alatt megszülethet, majd szinte olyan gyorsan el is tűnhet, mintha ott sem lett volna.

Szakemberek szerint egyébként a látványos jelenség olyankor alakulhat ki, amikor a napsütés alaposan felmelegíti a száraz talajt. A felszín fölötti levegő felmelegszik és gyorsan emelkedni kezd, miközben örvénylő mozgás alakulhat ki. A földről felkapott por pedig láthatóvá teszi a levegőben szinte láthatatlan forgást. Első pillantásra könnyű lenne azt mondani, hogy „minitornádó”, a porördög azonban más jelenség: általában kisebb, rövidebb életű, és kialakulásához nincs szükség olyan időjárási körülményekre, amelyek a tornádókhoz vezetnek - írja a Beol.