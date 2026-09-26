Postahivatalokat zárnak be Pécsen, a város nem tudja tovább finanszírozni őket

A pécsi önkormányzat az MTI-hez eljuttatott közleményben felidézte, hogy a Magyar Posta Zrt. 2022. novemberben, a Covid-járványt követő energiaválság idején az önkormányzat megkérdezése nélkül jelentette be tíz postahivatal – akkor még ideiglenes – bezárását.

Bezárják a rózsadombi és a hirdi postahivatalt Pécsen - Illusztráció

Fotó: Vémi Zoltán

A város vezetése ezután egyeztetéseket kezdeményezett az állami céggel a legfontosabb postahivatalok újranyitásáról.

Az önkormányzat felajánlotta, hogy másfél évig vállalja a gyárvárosi és a rózsadombi posta üzemeltetési költségének felét, a hirdi és a Fekete Gyémánt téri hivatal költségét pedig teljes egészében állja.

A posta az utóbbi kettőből csak a hirdi hivatal újranyitását vállalta.

Az ideiglenes nyitva tartásra vonatkozó másfél év 2024 nyarán lejárt, az önkormányzat ennek ellenére tovább finanszírozta az érintett postahivatalok üzemeltetését, amire 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben 269 millió forintot fordított.

A város költségvetése 2025-2026-ra kritikus állapotba került, a posták ideiglenes bezárása állandósult, és az önkormányzatnak újabb állami feladatot kellett volna tartósan a pécsi adófizetők pénzéből fizetnie.

A város azonban ezt már nem tudta vállalni, így 2025 őszétől mintegy 162 millió forint tartozása halmozódott fel a Magyar Posta Zrt. felé.

„Az önkormányzatnak a kötelező feladatokra kell összpontosítania: a közösségi közlekedésre, a közvilágításra, és arra, hogy a gyermekek és idősek meleg ételhez jussanak, postahivatalok finanszírozását, ami eredetileg állami feladat, nem tudja magára vállalni” – írták.

A város a postával olyan megoldást keres, amely olcsóbb és elérhetőbb módon nyújt alapvető postai szolgáltatásokat a két, hivatal nélkül maradt városrészben.

Gond van a postai csomagokkal, heteket késnek a küldemények

Nem tudni, mikorra oldódik meg a helyzet. Számos postai csomag csak több hetes késéssel érkezik meg, ha egyáltalán megérkezik.