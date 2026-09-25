Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
postai csomagok

„Kulacs volt telefon helyett” - Gond van a postai csomagokkal, heteket késnek a küldemények

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem tudni, mikorra oldódik meg a helyzet. Számos postai csomag csak több hetes késéssel érkezik meg, ha egyáltalán megérkezik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
postai csomagokMagyar Postakésés

Káosz van a postai csomagok körül, több hetes késésekről számolnak be a panaszosok. Van olyan is, aki más csomagját kapta meg. A háttérben az új ecseri logisztikai központ és az ott bevezetett rendszer okozta fennakadások állhatnak. Azt, hogy a rend mikor állhat helyre, egyelőre nem lehet tudni.

Nehézkesen érkeznek meg a postai csomagok
Nehézkesen érkeznek meg a postai csomagok (Illusztráció)
Fotó: Pexels /

A postai csomagok kálváriája

Egy vásárló penészes cipőt kapott elázott csomagban.

Nem azt kaptuk, ugye kicserélték a csomagot, kulacs volt telefon helyett

- számolt be a Tv2 Híradónak egy másik csalódott vásárló.

A Magyar Postára egyre több panasz érkezik az utóbbi időben a csomagkézbesítés miatt. Olyan is akad, aki a 160.000 forintos csomagját már két hónapja nem kapta meg. A hírek szerint az ecseri logiszikai központban bevezetett csomagfeldolgozó rendszer okozhatja a fennakadásokat, ami a webshopokat is érinti. A híradó ezzel kapcsolatban megkereste a postát is, de az adásig nem kaptak választ.

Ez is érdekelhet

Sokkoló dolgot talált egy anya a paszternák közé csomagolva


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!