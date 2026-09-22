Újabb kellemetlen meglepetés az utasoknak: ismét pótlóbuszok járnak a vonatok helyett ezen a vonalon

Alig néhány hónappal azután, hogy a hosszú lezárást követően újraindult a vasúti közlekedés Veszprém és Ajka között, ismét korlátozásokra kell készülniük az utasoknak. Szeptember végén és október elején több éjszakán is vágányzár lép életbe a Székesfehérvár–Veszprém–Ajka vonalon, ezért több járat helyett vonatpótló buszok közlekednek.

A Veszprém–Ajka vasútvonalon május végén tértek vissza a vonatok a hosszú lezárás után, ősszel ismét több éjszakán pótlóbuszokra kell készülniük az utasoknak

Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/Facebook

A Veszprém és Ajka között rendszeresen utazóknak nem ismeretlen a pótlóbuszos közlekedés. A vasúti személyforgalom a két város között 2024 végén állt le, miután a Szentgál–Városlőd–Kislőd közötti szakaszon a talaj- és rétegvíz miatt jelentősen romlott a pálya állapota.

A helyreállítás hónapokig tartott: a legkritikusabb részen többméteres mélységben kellett újjáépíteni a vasúti töltést, megoldani a vízelvezetést és helyreállítani a pályaszerkezetet. A kivitelezés érdemi része 2026 februárjában kezdődött.

Május végén tértek vissza a vonatok, most ismét jönnek a pótlóbuszok

A hosszú lezárás után május 30-án indulhatott újra a személyforgalom Veszprém és Ajka között. A MÁV akkor azt közölte, hogy a pályasebességet fokozatosan emelik, a nyári időszakra pedig már korlátozás nélküli közlekedést terveztek.

Most azonban újabb vágányzár került a menetrendbe.

Ezúttal nem a teljes vonal egész napos lezárásáról van szó: az érintett munkák miatt több éjszakai járatnál kell vonat helyett buszra szállni.

A MÁV tájékoztatása szerint karbantartási munkákat végeznek, arról azonban nem közöltek részleteket, hogy ezek összefüggnek-e a korábban újjáépített pályaszakasszal – írja a Veol.

A pótlóbuszos közlekedés Székesfehérvár, Várpalota, Pétfürdő, Öskü, Hajmáskér, Veszprém és Ajka térségét érinti.

Ezeken az éjszakákon kell pótlóbuszra számítani

A vágányzár szeptember 22. és október 3., majd október 5. és 7. között, egyes éjszakákon érinti a 20-as vasútvonalat. A részletes tájékoztatás szerint az alábbi járatoknál lesz változás:

9020-as vonat: szeptember 23–25. között Veszprém és Ajka között pótlóbusz közlekedik.

szeptember 23–25. között Veszprém és Ajka között pótlóbusz közlekedik. 968-as vonat: szeptember 22–24-én és október 1–2-án Székesfehérvár és Ajka, szeptember 28-án, valamint október 5–6-án Veszprém és Ajka között jár pótlóbusz.

szeptember 22–24-én és október 1–2-án Székesfehérvár és Ajka, szeptember 28-án, valamint október 5–6-án Veszprém és Ajka között jár pótlóbusz. 9068-as vonat: szeptember 22–24-én, illetve szeptember 29. és október 2. között Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbusz váltja ki a vonatot.

szeptember 22–24-én, illetve szeptember 29. és október 2. között Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbusz váltja ki a vonatot. 969-es vonat: szeptember 23–25-én és október 2–3-án Ajka és Székesfehérvár, szeptember 29-én, valamint október 6–7-én Ajka és Veszprém között közlekedik pótlóbusz.

szeptember 23–25-én és október 2–3-án Ajka és Székesfehérvár, szeptember 29-én, valamint október 6–7-én Ajka és Veszprém között közlekedik pótlóbusz. 9059-es vonat: szeptember 23–25-én Veszprém és Székesfehérvár között MÁVBUSZ közlekedik.

szeptember 23–25-én Veszprém és Székesfehérvár között MÁVBUSZ közlekedik. 9009-es vonat: szeptember 23–25-én Ajka és Székesfehérvár között pótlóbusz szállítja az utasokat.

szeptember 23–25-én Ajka és Székesfehérvár között pótlóbusz szállítja az utasokat. 19009-es vonat: szeptember 23–25-én Ajka és Veszprém között lesz pótlóbuszos közlekedés.

A kijelölt megállók: Székesfehérvár vasútállomás, Várpalota vasútállomás, Pétfürdő vasútállomás, Öskü autóbusz-váróterem, Hajmáskér vasútállomás, Veszprém vasútállomás és Ajka vasútállomás.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, ugyanakkor kerékpárszállítás és csoportok együttes elhelyezése nem biztosítható.

A MÁV azt javasolja, hogy az érintett utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet, és utazásukat előre tervezzék meg a MÁVPlusz alkalmazásban. A részletes, naprakész vágányzári menetrend a MÁV-csoport vágányzári felületén, valamint az állomási pénztáraknál és az ügyfélszolgálatokon is elérhető.