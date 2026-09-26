Presszóba járt az egész ország – ilyenek voltak régen a legendás törzshelyek – galéria

Volt idő, amikor szinte minden környéknek megvolt a maga presszója, kisvendéglője vagy sörözője. Ezek a helyek nem csupán ételt és italt kínáltak: találkozási pontok, törzshelyek és a mindennapi társasági élet fontos színterei voltak.

Régi presszók és vendéglők Magyarországon: Tas vezér utca, a Sport (később Flamenco) szálló eszpresszója - 1973

Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Régi presszók és vendéglők Magyarországon – retró fotók

A belvárosi presszók elegáns teraszokkal, különleges cégtáblákkal és gondosan berendezett belső terekkel várták a vendégeket. Az Anna presszó, az Astoria szálló presszója vagy a Dunakorzó eszpresszó a városi élet jellegzetes helyszíne volt. Máshol egyszerűbb büfék, kerthelyiségek és kisvendéglők szolgálták ki a környék lakóit és az utazókat.

A korszak emlékezetes helyei közé tartozott a Keringő eszpresszó, a Zöldlugas vendéglő, a Mackó büfé és az Avasi kilátó presszója is. A régi felvételeken nemcsak az üzletportálokat és berendezéseket figyelhetjük meg, hanem a korabeli öltözködést, utcákat és hétköznapokat is.

Ezek a képek ma már egy lassabbnak tűnő világba vezetnek vissza, amikor egy presszóasztal mellett hosszú beszélgetések kezdődtek, a vendégek pedig gyakran név szerint ismerték a felszolgálót.