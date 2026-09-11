Többszörös magyar bajnok sportoló halt meg tragikus hirtelenséggel

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Ráczpali István, „Csikó”, a tatai kajakos és sárkányhajós közösség ismert sportolója. A többszörös magyar bajnok kajakos, valamint többszörös Európa-bajnok és Eb-érmes masters sárkányhajós haláláról a Tatai Hódy Sport Egyesület számolt be.

Mély fájdalommal búcsúzik a tatai kajakos és sárkányhajós közösség Ráczpali Istvántól, „Csikótól”.

Fotó: Facebook/Tatai Hódy Sport Egyesület

Ráczpali István sportpályafutását még serdülőként kezdte a Tatai Atlétikai Club kajak-kenu szakosztályában, Hörömpöli László vezetésével. Később masters versenyzőként tért vissza a tatai kajakházba, ahol régi sporttársaival edzett, majd a sárkányhajósokhoz is csatlakozott.

Ráczpali István a munka után is sokat edzett

Fizikai munkája mellett is rendszeresen edzett, kitartása pedig komoly eredményeket hozott.

Kajakban többszörös magyar bajnoki címet szerzett, sárkányhajóban pedig több Európa-bajnoki aranyérmet és érmet nyert masters versenyzőként.

Sporttársai nemcsak eredményes versenyzőként, hanem segítőkész és megbízható emberként is emlékeznek rá. A kajakház felújításában és szépítésében is önzetlenül részt vett, ha pedig segítségre volt szükség, lehetett rá számítani.

A fiatal versenyzők pályafutását is figyelemmel kísérte, örömmel követte eredményeiket és sikereiket.

A tatai Öreg-tónál történt tragédia

Hétfőn a déli órákban a Kemma.hu is beszámolt a szomorú hírről, miszerint rosszul lett egy kajakos evezés közben a tatai Öreg-tónál, a lovarda utána szakaszon. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Sporttársai és barátai csendes megemlékezést tartanak a kajakháznál. Aki szeretne közösen emlékezni Ráczpali Istvánra, szeptember 11-én, pénteken 20 órától, valamint szeptember 14-én, hétfőn 20 órától csatlakozhat a gyertyagyújtáshoz.

Ráczpali István "Csikótól" a Tatai Hódy Sport Egyesület búcsúzott közösségi oldalán.