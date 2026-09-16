Daganattal küzd a gyermeke megsérült fogsoráért harcoló édesanya

Az Origo beszámolt annak a középiskolás lánynak, Zsófinak a megrázó történetéről, akinek egy hibásan kivitelezett fogszabályzási kezelés után súlyosan károsodott a fogzománca. A 14 éves korban kezdett, másfél éves folyamat végén a lány fogai kifelé álltak, zebracsíkszerűen elszíneződtek, és a felületi szuvasodás miatt állandó fájdalom, valamint a fog elvesztésétől való félelem gyötörte.

Rákbetegséggel küzd az édesanya (Fotó: Origo)

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala az édesanya panasza nyomán megállapította, hogy a kezelőorvos hiányos vizsgálatokkal és elmaradt tájékoztatással szakmai hibát követett el. Az eljárás utáni Icon-kezelés csak részleges javulást hozott, így Zsófi ügyében a család jogi útra tereli az ügyet.

A tinédzser fogaiért folytatott harc most új szakaszba lépett: kiderült, a lány sérült fogzománca miatt a megszokott héjfelrakás sem működik.

Nem fél a ráktól az édesanya

Az Origo most megtudta: az édesanya, Erzsébet nemcsak a lánya igazáért és mosolyáért vív napi küzdelmet, hanem saját, súlyos betegségével is szembesülni kénytelen. Miközben Erzsébet minden fogyasztóvédelmi és jogi fórumot megjárt a lányáért, kevesen tudták, hogy a háttérben egy daganatos betegség terhét hordozza.

– Öt évvel ezelőtt mellrákkal műtöttek, amit kemény sugárterápia, valamint egy azóta is tartó, hormonális injekciós és gyógyszeres kezelés követett. A sugárkezelés nemcsak fizikai fájdalommal jár, hanem olyan idegállapotot, ingerültséget tol rá az emberre, hogy legszívesebben üvöltene, és kilőné magát a Holdra – fogalmazott Erzsébet, és hozzátette: az orvosa határozottan figyelmeztette, hogy vonuljon el, és ne idegeskedjen semmi miatt, hiszen maximális nyugalomra van szüksége a felépüléshez. Ez azonban nem adatott meg neki, hiszen folyamatosan a lánya fogaiért kellett aggódnia.

Erzsébet a sugárkezelés kellemetlen mellékhatásait is felsorolta: extrém feszültség, égő fájdalom és fokozott bőrápolási kötelezettség.

Az öt éve tartó gyógyszeres és hormoninjekciós kezelés keretében háromhavonta egy alkalommal kap injekciós kezelést. Olyankor két napig levert és feszült. Októberben esedékes az éves felülvizsgálat. Akkor eldől, folytatni kell-e a hormonkezelést.

A feszültség és a stressz orvosilag sem segíti a daganatos betegségből való felépülést

– szögezte le Erzsébet, aki persze így sem fordít hátat a lányának.