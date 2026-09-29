Még mindig tartanak a munkálatok Rákos vasútállomáson a baleset után – mutatjuk, mire számíthatnak az utasok

A petróleum átfejtése jelenleg is tart a Rákos vasútállomáson, a munkálatokat a tűzoltók védősugarakkal biztosítják és folyamatosan felügyelik – közölte a katasztrófavédelem. A Mávinform tájékoztatása szerint a közlekedés korlátozásokkal újraindult, a teljes helyreállítás azonban hosszabb időt vesz igénybe, ezért kedden is változásokra kell számítani.
Hétfő délután kisiklott és felborult egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija Budapest X. kerületében, Rákos vasútállomáson. Egy harmadik tartálykocsi veszélyesen megdőlt.
A baleset következtében az egyik tartálykocsiból mintegy két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott.
Több vonat közlekedése is változott
A Mávinform közlése szerint Rákos vasútállomáson korlátozásokkal újraindulhatott a vasúti közlekedés, a teljes helyreállítás azonban hosszabb időt vesz igénybe.
Az S80-as vonatok nem közlekednek. Helyettük az egri Agria és a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
Budapest, Örs vezér tere és Pécel között a BKK 169E járatának igénybevételét is javasolják, amelyen a vonatjegyek is érvényesek. Rákosmente térségéből a BKK 97E járatán, valamint a 2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között ugyancsak elfogadják a vonatjegyeket.
A gödöllői utasoknak a H8-as HÉV-et ajánlják, amely napközben is hosszabb szerelvényekkel közlekedik.
Késésekre is számítani kell
A G60-as és Z60-as vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, Sülysáp és Budapest között azonban minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Ezeknél a járatoknál 20–30 perces késésekre lehet számítani.
A Mávinform arról is tájékoztatott, hogy a miskolci és a debreceni fővonalon a feláras vonatokat helyjegy nélkül is igénybe lehet venni.