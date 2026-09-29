Még mindig tartanak a munkálatok Rákos vasútállomáson a baleset után – mutatjuk, mire számíthatnak az utasok

A petróleum átfejtése jelenleg is tart a Rákos vasútállomáson, a munkálatokat a tűzoltók védősugarakkal biztosítják és folyamatosan felügyelik – közölte a katasztrófavédelem. A Mávinform tájékoztatása szerint a közlekedés korlátozásokkal újraindult, a teljes helyreállítás azonban hosszabb időt vesz igénybe, ezért kedden is változásokra kell számítani.

A Rákos vasútállomás területén történt baleset miatt kedden is korlátozások vannak a vasúti közlekedésben

Fotó: Origo

Hétfő délután kisiklott és felborult egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija Budapest X. kerületében, Rákos vasútállomáson. Egy harmadik tartálykocsi veszélyesen megdőlt.

A baleset következtében az egyik tartálykocsiból mintegy két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott.

Több vonat közlekedése is változott

A Mávinform közlése szerint Rákos vasútállomáson korlátozásokkal újraindulhatott a vasúti közlekedés, a teljes helyreállítás azonban hosszabb időt vesz igénybe.

Az S80-as vonatok nem közlekednek. Helyettük az egri Agria és a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Budapest, Örs vezér tere és Pécel között a BKK 169E járatának igénybevételét is javasolják, amelyen a vonatjegyek is érvényesek. Rákosmente térségéből a BKK 97E járatán, valamint a 2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között ugyancsak elfogadják a vonatjegyeket. A gödöllői utasoknak a H8-as HÉV-et ajánlják, amely napközben is hosszabb szerelvényekkel közlekedik.

Késésekre is számítani kell

A G60-as és Z60-as vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, Sülysáp és Budapest között azonban minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Ezeknél a járatoknál 20–30 perces késésekre lehet számítani.

A Mávinform arról is tájékoztatott, hogy a miskolci és a debreceni fővonalon a feláras vonatokat helyjegy nélkül is igénybe lehet venni.