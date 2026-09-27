Áll a bál: 80 ezres rendelést adott le valaki egy fonyódi étteremben, majd rögtön fel is szívódott

A kamu rendelés után a vendéglátóhely vezetősége végül úgy döntött, hogy nem hagyja kárba veszni a frissen elkészített fogásokat. Az ételt egy nehéz körülmények között élő helyi családnak juttatták el, ahol a gyerekek különösen nagy örömmel fogadták a váratlan ajándékot.

80 ezer forint értékű kamu rendelést adtak le az étteremnek - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Gonosz tréfa lehetett a rendelés mögött

A Ladik Étterem és Bár képviselője a közösségi oldalán számolt be a történtekről, és azt írta, egyelőre nem tudják, ki állhat a különös eset mögött. A vendéglátóhely ugyanakkor már megkezdte az online rendeléshez kapcsolódó IP-cím technikai azonosítását és visszakövetését.

Az eset komoly felháborodást váltott ki a közösségi médiában – írja a SONLINE.

Több helyi vendéglátós is arról számolt be, hogy a hasonló kamu rendelések nem számítanak egyedi esetnek.

A szakmabeliek szerint a nagyobb összegű rendeléseket sok helyen telefonos egyeztetéssel próbálják ellenőrizni, a kisebb, néhány ezer forintos megrendeléseknél azonban sokkal nehezebb kiszűrni az esetleges visszaéléseket.

Az éttermek számára az ilyen esetek nemcsak bosszúságot, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhatnak, hiszen az elkészített ételt később már nem feltétlenül tudják másnak értékesíteni.

A rendelés végül jó helyre került

A fonyódi étterem ezúttal úgy döntött, hogy a kész ételeket nem hagyja kárba veszni, hanem egy rászoruló helyi családnak adja.

A váratlan küldeménynek a gyerekek különösen örültek, így a rosszindulatú tréfának szánt rendelés végül egy család számára örömteli meglepetéssé vált.