Dunába ugrott, habár úszni sem tudott: így menekült Budapesten egy sofőr a rendőrök elől

A Dunába menekült egy rendőrök elől menekülő férfi szeptember 5-én éjszaka, miután ellenőriztetni akarták őt Budapest XI. kerületében. A megkülönböztető fényjelzés hatására először ugyanis a sofőr először indexelt és lassított, mintha eleget tenne a rendőri jelzésnek, csakhogy utána gyorsan a gázra lépett. Menekülés közben azonban egy zsákutcába hajtott, így amikor elfogyott előtte az út, még menet közben kinyitotta az ajtót, és kiugrott a vezetőülésből.

A Dunába menekült a rendőri igazoltatás elől. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Kopaszi gát felé vette az irányt, ott próbált elbújni, de amikor látta a közeledő szolgálati kocsikat, újra futásnak eredt

- tette közzé hivatalos Facebook-oldalán az Budapesti Rendőr-Főkapitányság, hozzátéve, a járőröknek végül egy járókelő segített, ő árulta el számukra, hogy a sofőr leszaladt a Duna-part sűrű bokros részére.

Úszni nem tudott, mégis a Dunába menekült a rendőrök elől

Az egyik rendőr utánaindult, és már csak azt látta, ahogy a menekülő férfi a Dunába ugrik. Szerencsére csak a folyó szélébe vetette magát, mert úszni azt nem tudott. Mire a járőrtársak is odaértek, a férfi kimászott a vízből, és a köveken feküdt. A 27 éves Sz. Balázs elmondta, azért nem állt meg, mert tudta, hogy nincs jogosítványa, és el van tiltva a vezetéstől. Az ellenőrzésből kiderült: vezetői engedélye soha nem is volt, korábbi engedély nélküli vezetései miatt pedig valóban eltiltás hatálya alatt állt.

A férfit elfogták és előállították a XI. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása miatt pedig szabálysértési feljelentést is tettek ellene. Az autó, amelyből menet közben kiugrott, nekigurult az út végén lévő fém oszlopoknak, és megrongálta azokat. A rendőrök az autóban a biztonsági övet bekapcsolva találták, vagyis a sofőr nem használta azt. Emiatt további 20 ezer forintos bírságot kapott. Az autó utasát is ellenőrizték: őt tanúként körözte a bíróság.