”Többször előfordult, hogy egy kolléga alig vette fel az új bakancsot, máris levált a talpa„ – rendőrszakszervezetek harcolnak a fizetésemelésért

Komoly elégedetlenséget szültek a rendőrök körében a csütörtöki, Belügyi Érdekegyeztető Tanácsról kiszivárgott hírek. Bár a fizetésüket féltő egyenruhások és irodai dolgozók azonnali pénzesőben reménykedtek, a minisztériumi vezetők kerek perec kijelentették: a büdzsé jelenlegi állása miatt 2026-ban már senki ne számítson béremelésre.

Hiába várnak idén több pénzt a rendőrök

Fotó: police.hu

Az érdekegyeztetésen többek között Pósfai Gábor belügyminiszter az államtitkárokkal, illetve öt rendőrszakszervezet képviselői vettek részt. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára az Origónak elmondta: a miniszter azt ígérte, hogy őszre összeállít egy olyan csomagot, amivel jelentősen javít a rendőrök anyagi helyzetén. A körvonalazódó tervekkel kapcsolatban a szakszervezetek képviselői egyelőre nem tudtak meg konkrétumokat.

Egyelőre arra várunk, hogy megtudjuk, hogy egyáltalán mit ajánl a minisztérium. Az már kiderült, hogy nem csupán béremelésről van szó

- mondta Pongó, és hozzátette: az új rendszer kialakításához mintegy 32 jogszabályt szükséges megváltoztatni.

A vágyott fizetésemelésen kívül szó van lakhatási támogatásról vagy a lakhatás egyéb megoldásáról, a munkakörülmények jelentős változásáról, az egyenruházat változtatásáról is.

Nem egyszer előfordult, hogy egy kolléga alig vette fel az új bakancsot, máris levált a talpa. A felsőruházat túlságosan nagy arányban tartalmaz műszálat, ami igencsak kellemetlenné teszi a viselését.

Ezek felülvizsgálata folyamatban van, és már egy pályázatot is kiírtak az új egyenruhák megtervezésére és gyártására – mondta Pongó.

Jó a rendőrnek lenni?

Az új egyenruhák a pályázat lezárása után csapatpróbára kerülnek, és ha azon átmennek, az állomány megkaphatja az új, kényelmesebb és esztétikusabb darabokat.

A szakszervezeti oldal keményen az asztalra csapott: követelik, hogy amikor végre megnyílik a pénzcsap, az adminisztratív dolgozók, a sima munkavállalók és a határvadászok se maradjanak ki a jóból!

Pósfai Gábor egyelőre nem nyugtatta meg az egyenruhásokat Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

Egyes szakszervezetek vezető kijelentették: amennyiben nem érik el céljaikat, kikényszerítik azok megvalósulását. Hogy ezt hogyan képzelik, az nem egyértelmű, hiszen a leghatékonyabb szakszervezeti eszközzel nem élhetnek: a rendőröknek tilos sztrájkolniuk. Az viszont tény, hogy évente több ezer rendőr dönt a leszerelés mellett a nem megfelelő színvonalú juttatások miatt.

Már munkacsoport is gőzerővel dolgozik a háttérben. A céljuk, hogy megreformálják az oktatást, a teljesítményértékelést és egy vonzóbb életpályamodellt vázoljanak fel.