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rendőrség

Minden rendőr kap egy szabadnapot a születésnapja után a jövőben – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Minden rendőrkollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től – jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook-oldalán. A rendőröknek a szabadnapot nem kell majd külön kérniük.
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rendőrségszabadnapszületésnap

Gál Kristóf azt mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek.

rendőrautó
A rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a rendőrök munkáját - Illusztráció
Fotó: police.hu

A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik

– mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Ha a születésnap pedig pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő, beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes.

Ilyen segítségre számíthatnak a megtámadott rendőrök

Lassan mindennapossá válnak az egyenruhásokat érő támadások országszerte. A rendőröket a stresszhelyzetek kezelésére külön kiképzést kapnak.

 

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