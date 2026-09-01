Minden rendőr kap egy szabadnapot a születésnapja után a jövőben – videó

Minden rendőrkollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től – jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook-oldalán. A rendőröknek a szabadnapot nem kell majd külön kérniük.
Gál Kristóf azt mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek.
A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik
– mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Ha a születésnap pedig pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő, beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes.
Ilyen segítségre számíthatnak a megtámadott rendőrök
Lassan mindennapossá válnak az egyenruhásokat érő támadások országszerte. A rendőröket a stresszhelyzetek kezelésére külön kiképzést kapnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!