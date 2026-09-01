Minden rendőr kap egy szabadnapot a születésnapja után a jövőben – videó

Gál Kristóf azt mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek.

A rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a rendőrök munkáját - Illusztráció

Fotó: police.hu

A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik

– mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Ha a születésnap pedig pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő, beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes.

Ilyen segítségre számíthatnak a megtámadott rendőrök

Lassan mindennapossá válnak az egyenruhásokat érő támadások országszerte. A rendőröket a stresszhelyzetek kezelésére külön kiképzést kapnak.