Ezek a tárgyak minden háztartásban ott voltak: te hányra emlékszel közülük?

A mai digitális, érintőképernyős világban, ahol a zenét a felhőből streameljük, a kávét pedig egyetlen gombnyomással kapszulából főzzük, nehéz elképzelni, hogy egykor a mindennapi tárgyainknak sajátos rituáléja, súlya, sőt semmivel össze nem téveszthető illata volt. Azok a generációk, amelyek a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években nőttek fel, még egy egészen más ritmusú világban élték a mindennapjaikat. Időzzünk el egy kicsit a múltban, és nézzük meg azokat a kultikus retró használati tárgyakat, amelyek nélkül egyetlen korabeli magyar háztartás sem létezhetett.
A nappali varázslata: a retró diavetítő
A délutáni sötétedés után kezdődött az igazi mozi. A Lemezárugyár által gyártott, jellegzetes fémlemez-szagú vagy a későbbi műanyag diavetítők nemcsak képeket vetítettek a falra (vagy a szekrényre feszített fehér lepedőre), hanem közösséget teremtettek. A gép zúgása, a lámpa melege, a filmcsík kézi tekerése és a szülők hangja, ahogy felolvasták a Vuk vagy a János vitéz sorait, olyan megismételhetetlen atmoszférát teremtett, amit a mai streaming-szolgáltatók egyetlen gombnyomással elérhető kínálata sem képes pótolni.
A családi reggelek zaja: a kávédaráló
A vasárnap reggelek elmaradhatatlan kelléke volt a narancssárga vagy krémszínű, elektromos kávédaráló. A gyerekek számára igazi kiváltságnak számított, ha ők nyomhatták le a gép tetejét. A daráló jellegzetes, magas frekvenciájú zúgása pillanatok alatt betöltötte a lakást, a tető leemelése után kiszabaduló friss kávéillat pedig egyet jelentett a hétvégi pihenéssel.
Az első számítástechnikai lépések: a floppy lemez
Mielőtt a pendrive-ok és a felhőtárhelyek átvették volna az uralmat, a digitális adatokat hajlékony mágneslemezeken, azaz floppykon hordoztuk. Először a hatalmas 5,25 hüvelykes, majd a strapabíróbb 3,5-ös verziók határozták meg a számítástechnikát. Egy-egy játék vagy program másolása sokszor órákig tartott, és ha az utolsó lemez hibás volt, kezdhettük elölről. Bár a technológia rég elavult, a floppy dizájnja a mai napig halhatatlan: a legtöbb szoftverben még ma is ez az ikon jelzi a „Mentés” gombot.
A házibulik és kollégiumok királya: a melegszendvicssütő
A retró gasztronómia csúcsterméke a piros vagy fekete színű (általában alufóliával bevont tetejű), masszív elektromos melegszendvicssütő volt. Nem bonyolították túl a dolgot: egy kis margarin, párizsi vagy májkrém, reszelt sajt, és mehetett is a fűtőszálak alá. Az így elkészült, tetején kissé megpirult, alul ropogós szendvics íze egy egész generáció számára jelenti a hamisítatlan otthoni ízeket.
A grund valutája: a Turbo rágó
Végül, de nem utolsósorban, ott volt a kilencvenes évek legnagyobb slágere, a Turbo rágó. Maga a rágógumi kemény volt, rágása felért egy állkapocs-edzéssel, és az íze is alig néhány percig tartott, de nem is ezért vettük. Az igazi kincset a csomagolás belsejében található autós és motoros képek (a „szentképek”) jelentették. A szünetekben a folyosókon vagy a grundokon komoly cserekereskedelem zajlott: a ritkább sportkocsikért akár három-négy másik képet is hajlandóak voltak megadni a gyűjtők.
Ezek a tárgyak ma már legtöbbször csak a padlások mélyén, bolhapiacokon vagy múzeumokban bukkannak fel. Mégis, ha meglátjuk őket egy fotón, azonnal beugrik a melegszendvics illata, a diavetítő melege vagy a kávédaráló hangja, és egy pillanatra újra gyereknek érezhetjük magunkat.