Kiadták a citromsárga riasztást: mutatjuk, hol verhetik el zivatarok az országot

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.

Citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok miatt Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok miatt

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követhetni.

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat Fotó: HungaroMet



