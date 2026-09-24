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citromsárga riasztás

Kiadták a citromsárga riasztást: mutatjuk, hol verhetik el zivatarok az országot

18 perce
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Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken elsősorban villámlásra kell számítani, de helyenként megerősödhet a szél, és jégeső is kialakulhat.
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citromsárga riasztászivatarRiasztás

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. 

Citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok miatt
Citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok miatt Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok miatt

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. 

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követhetni. 

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat Fotó: HungaroMet


 

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