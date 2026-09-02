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zivatar

Kiadták a riasztást: jégeső és viharos szél csaphat le hamarosan

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Délutántól több helyen zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket erős széllökések és akár jégeső is kísérhet. A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki, miközben helyenként viharos, 50–70 kilométer/órás szél is érkezhet.
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zivatarcitromsárga riasztáshungarometszél

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok miatt a HungaroMet. Az érintett területeken villámlás, erős szél és jégeső is előfordulhat.

Citromsárga riasztást adtak ki – a képen látható hol várhatóak zivatarok
Citromsárga riasztást adtak ki – a képen látható hol várhatóak zivatarok Forrás: Met.hu

Elsőfokó, citromsárga riasztást adtak ki zivatarok miatt

A HungaroMet szerdai előrejelzése szerint délután elsősorban Magyarország nyugati és északnyugati részén alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket 50–70 kilométer/órás erős, akár viharos széllökések, intenzív csapadék, kis eséllyel pedig apró szemű jég is kísérheti. A Katasztrófavédelem közlése szerint a riasztással érintett területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett a szél is megerősödhet.

Este és éjszaka az Észak-Dunántúlon, hajnalban pedig az északi határ közelében fordulhatnak elő záporok, amelyek mellett alacsony valószínűséggel zivatar is kialakulhat. Csütörtök napközben már nem valószínű olyan veszélyes időjárási jelenség, amely elérné a figyelmeztetési kritériumokat.

További információk a HungaroMet oldalán.

 

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