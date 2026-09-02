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robbanás

Robbanás egy borsodi házban, egy csecsemőt is kórházba kellett vinni

22 perce
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Tűz ütött ki egy mezőzombori házban kedd délután. A tűzben egy orvosi oxigéngáz-palack felrobbant.
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robbanásBorsod-Abaúj Zemplén megyecsecsemő

Tűz keletkezett egy lakóház szobájában kedd délután Mezőzomboron, a Zrínyi utcában. A tűzben egy orvosi oxigéngáz-palack felrobbant, melynek következtében az épület fala és tetőszerkezete is megrongálódott.

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Egy orvosi oxigéngáz-palack robbant fel - Illusztráció
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A tűz ezután tovább terjedt az ingatlan környezetére.

A lángokat a szerencsi tűzoltók megfékezték és eloltották, a mentők két embert kórházba szállítottak – írja a katasztrófavédelem.

A Boon az Országos Mentőszolgálat tájékoztatására hivatkozva azt írta, a helyszínről egy csecsemőt további vizsgálatok céljából, míg egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

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Pokolgépes támadás érte kedden reggel a kelet-németországi Jänschwalde hőerőmű közelében található áramelosztó alállomást. A robbanás több elektromos vezetéket megrongált és rövid ideig tartó áramkimaradást okozott.

 

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