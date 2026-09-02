Robbanás egy borsodi házban, egy csecsemőt is kórházba kellett vinni

Tűz keletkezett egy lakóház szobájában kedd délután Mezőzomboron, a Zrínyi utcában. A tűzben egy orvosi oxigéngáz-palack felrobbant, melynek következtében az épület fala és tetőszerkezete is megrongálódott.

Egy orvosi oxigéngáz-palack robbant fel - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A tűz ezután tovább terjedt az ingatlan környezetére.

A lángokat a szerencsi tűzoltók megfékezték és eloltották, a mentők két embert kórházba szállítottak – írja a katasztrófavédelem.

A Boon az Országos Mentőszolgálat tájékoztatására hivatkozva azt írta, a helyszínről egy csecsemőt további vizsgálatok céljából, míg egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Robbanás egy német erőműnél, több pokolgépet is találtak a helyszínen

Pokolgépes támadás érte kedden reggel a kelet-németországi Jänschwalde hőerőmű közelében található áramelosztó alállomást. A robbanás több elektromos vezetéket megrongált és rövid ideig tartó áramkimaradást okozott.