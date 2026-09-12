Második világháborús robbanótest kerülhetett elő Szolnokon

Feltételezett második világháborús robbanótest került elő Szolnokon, a belvárosi Szent István Tisza-hídnál.

A tűzszerész járőr kiérkezéséig a robbanótestet és annak környékét a rendőrség felügyeli / Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Intézkednek a robbanótest miatt

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton azt közölte az MTI-vel, hogy a tűzszerész járőr kiérkezéséig a területet a rendőrség őrzi.

Itt arról is olvashatsz, hogy több mint tíz robbanótest, köztük egy feltehetően ezer kilogrammos légibomba vár kiemelésre a Duna medrében Budafoknál. A honvedelem.hu közlése a Duna alacsony vízállása folyamatosan feladatot ad a Magyar Honvédség tűzszerészeinek.

