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magyar honvédség

Tűzszerészeket riasztottak Egerbe: második világháborús robbanótestet találtak a piacnál

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Második világháborús robbanótestet találtak az egri Kisasszony piac mögötti gazos részen. A helyszínre a tűzszerészeket is riasztották.
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magyar honvédségrobbanótestEger

Csütörtök reggel Vágner Ákos, Eger polgármestere Facebook-oldalán osztotta meg, hogy egy feltehetően második világháborús robbanótestet találtak a Kisasszony piac mögötti gazos részen.

Robbanótestet találtak Egerben
Robbanótestet találtak Egerben. Fotó: Pap Zsolt/Heol

Robbanótestet találtak Egerben

A polgármester kiemelte, hogy a terület nem lakott, így nem kellett kiüríteni. Mindeközben a HEOL megtudta a Magyar Honvédségtől, hogy tűzszerészeket is riasztottak a helyszínre, később további információkat fognak közölni a történtekről. A szerkezetet reggel óta a polgárőrség és a közterület-felügyelet őrzi. 

 

 

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