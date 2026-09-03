Tűzszerészeket riasztottak Egerbe: második világháborús robbanótestet találtak a piacnál

Második világháborús robbanótestet találtak az egri Kisasszony piac mögötti gazos részen. A helyszínre a tűzszerészeket is riasztották.
Csütörtök reggel Vágner Ákos, Eger polgármestere Facebook-oldalán osztotta meg, hogy egy feltehetően második világháborús robbanótestet találtak a Kisasszony piac mögötti gazos részen.
Robbanótestet találtak Egerben
A polgármester kiemelte, hogy a terület nem lakott, így nem kellett kiüríteni. Mindeközben a HEOL megtudta a Magyar Honvédségtől, hogy tűzszerészeket is riasztottak a helyszínre, később további információkat fognak közölni a történtekről. A szerkezetet reggel óta a polgárőrség és a közterület-felügyelet őrzi.
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