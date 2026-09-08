Százmilliókat bukhatott a végrehajtói kar ingatlanok eladásán, a rendőrség lezárta az ügyet

A gyanú szerint a végrehajtói kar két ingatlan eladásán is jelentős összeget veszíthetett, mégsem lett büntetőjogi következménye az ügynek. A Váci úti ingatlan a szakértő szerint 199,5 millió forintot ért az eladáskor, mégis 142 millióért kelt el, míg a Szegedi úti irodaház 285,8 milliós becsült értékéhez képest 248 millió forintért talált gazdára, mégpedig Rogán Antal egykori kabinetfőnökének érdekeltségénél.

Rogán Antal egykori kabinetfőnöke is érintett az ingatlanügyben (Forrás: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar)

Rogán Antal egykori kabinetfőnöke is felmerült az ingatlanügyben

Felmerült, hogy a két ügyletnél összesen legalább 95, de akár 384 millió forintos vagyonvesztés érhette az MBVK-t. A Szegedi úti ingatlant ráadásul az a Nadan Property Kft. vásárolta meg, amelynek tulajdonosa Nagy Ádám, Rogán Antal egykori kabinetfőnöke volt.

A rendőrség első alkalommal még arra hivatkozva zárta le az eljárást, hogy a vagyonvesztés önmagában nem jelent bűncselekményt, később azonban a felettes ügyészség a nyomozás folytatására utasított.

A második eljárásban már nem a bűncselekmény hiányára, hanem arra hivatkoztak, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állapítható meg a bűncselekmény.

Toroczkai László, a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság elnöke szerint megdöbbentő, hogy ekkora vagyonvesztésnek nincs következménye. A Mi Hazánk politikusa jelezte, hogy a bizottság elé idézni kívánt személyek listáját Nagy Ádámmal és Takács Katalinnal, az MBVK hivatalvezetőjével is kiegészíthetik, és az ingatlanértékesítésekről is kérdezhetik őket.