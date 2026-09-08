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ingatlanértékesítés

Százmilliókat bukhatott a végrehajtói kar ingatlanok eladásán, a rendőrség lezárta az ügyet

1 órája
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Másodszor is megszüntette a rendőrség a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart érintő, hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást. A Rogán Antal egykori kabinetfőnökével is összefüggésbe hozott ingatlanügy miatt felmerült a bűncselekmény gyanúja, de a hatóság szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem volt megállapítható.
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ingatlanértékesítésRogánMBVK

A gyanú szerint a végrehajtói kar két ingatlan eladásán is jelentős összeget veszíthetett, mégsem lett büntetőjogi következménye az ügynek. A Váci úti ingatlan a szakértő szerint 199,5 millió forintot ért az eladáskor, mégis 142 millióért kelt el, míg a Szegedi úti irodaház 285,8 milliós becsült értékéhez képest 248 millió forintért talált gazdára, mégpedig Rogán Antal egykori kabinetfőnökének érdekeltségénél.

Rogán Antal egykori kabinetfőnöke is érintett az ingatlanügyben
Rogán Antal egykori kabinetfőnöke is érintett az ingatlanügyben (Forrás: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar)

Rogán Antal egykori kabinetfőnöke is felmerült az ingatlanügyben

Felmerült, hogy a két ügyletnél összesen legalább 95, de akár 384 millió forintos vagyonvesztés érhette az MBVK-t. A Szegedi úti ingatlant ráadásul az a Nadan Property Kft. vásárolta meg, amelynek tulajdonosa Nagy Ádám, Rogán Antal egykori kabinetfőnöke volt.

A rendőrség első alkalommal még arra hivatkozva zárta le az eljárást, hogy a vagyonvesztés önmagában nem jelent bűncselekményt, később azonban a felettes ügyészség a nyomozás folytatására utasított.

A második eljárásban már nem a bűncselekmény hiányára, hanem arra hivatkoztak, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állapítható meg a bűncselekmény.

Toroczkai László, a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság elnöke szerint megdöbbentő, hogy ekkora vagyonvesztésnek nincs következménye. A Mi Hazánk politikusa jelezte, hogy a bizottság elé idézni kívánt személyek listáját Nagy Ádámmal és Takács Katalinnal, az MBVK hivatalvezetőjével is kiegészíthetik, és az ingatlanértékesítésekről is kérdezhetik őket.

 

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