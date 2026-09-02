A róka szó szerint tesz rá, milyen alacsony a Balaton vízszintje

Nem mindennapi jelenetet kapott lencsevégre egy szemfüles fotós a Balatonnál: egy róka a sekély vízben, egy iszapos földnyelven végezte el a dolgát. A róka egy olyan földnyelven áll, amely normálisabb vízállás mellett vélhetően víz alatt lenne.

Egy róka besétált a sekély vízbe, majd ott végezte el a dolgát. A látvány sokat elárul a tó jelenlegi vízállásáról.

Fotó: Shutterstock

Mint a Sonline megjegyzi, a felvételt különlegessé teszi a kompozíció is: az állat és tükröződése élesen kirajzolódik, miközben a háttérben elmosódva látszanak a csónakok és a túlpart.

Látványosan apad a tó

A jelenet különösen érdekes annak fényében, hogy a Balaton vízszintje az elmúlt hetekben tovább csökkent. Pár napja megírtuk, hogy augusztus 27-én reggel már mindössze 43 centimétert mutatott a siófoki vízmérce.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ez az augusztus 14-én mért 48 centiméterhez képest két hét alatt újabb 5 centiméteres csökkenést jelent.

Június közepén még 77 centiméteres átlagos vízszintet mértek.

A rókát ez aligha zavarta

A Balaton kapcsán az utóbbi időben az is gyakran szóba került, hogy szabad-e a kutyákat a tóban fürdetni, és milyen hatással lehetnek az állatok a vízminőségre. A képen látható róka azonban nem sokat mérlegelt: besétált a sekély vízbe, majd az iszapos partszakaszt használta illemhelyként.